Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частный детектив

Фото из личного архива героя публикации

Новосибирский детектив безвозмездно взялся за громкое дело; все самые популярные мотивы преступления не подтвердились.

Частный детектив Евгений Николаев, занимавшийся расследованием дела о пропаже Натальи Устиновой, рассказал Сиб.фм, что догадки СМИ о всевозможных мифических версиях пропажи девушки несостоятельны. В течение последнего месяца обсуждалась причастность к преступлению таксиста, убийство из-за инвестиций в биткоин и даже личная жизнь.

«Таксист, который подвозил Наталью до места назначения, – обычный таксист, никаких подробностей её личной жизни он не знал. Естественно, он был допрошен в качестве свидетеля. Также очевидно, что не рассматривается версия с конкурентами из сферы криптовалюты. Тем более никакие любовники тут не замешаны», – прокомментировал Николаев Сиб.фм.

Наиболее вероятная версия – убийство ради денег. У Натальи с собой была сумма для покупки подержанного автомобиля. Точное количество денег не называется, так как оно никому не была известно, однако убийства происходят и за меньшие суммы, рассказал Николаев.

Частный детектив взялся за дело по своей инициативе.

«Денег за свою работу я, конечно же, не брал. Работал на волонтёрских началах совместно с отделом полиции "Калининский" и Следственным комитетом. В буквальном смысле не ели и не спали две недели. Скажу одно – у полиции уже достаточно информации, чтобы принимать меры по задержанию преступников. Виновные будут наказаны», – добавил мужчина.

Тело пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой нашли накануне вечером. Женщина поехала покупать автомобиль, и с тех пор её местонахождение было неизвестно.

Напомним, сегодня утром стали известны страшные подробности гибели Натальи Устиновой.