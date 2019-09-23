Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устиновой нашли две недели назад

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Жители Новосибирска начинают распространять информацию том, что труп Натальи Устиновой нашли 19 сентября; правоохранительные органы опровергли догадки пользователей соцсетей.

В сообществах социальной сети «ВКонтакте» стали появляться комментарии жителей района, в котором, по последним данным, обнаружили тело пропавшей Натальи Устиновой. Вокруг этого громкого дела в последние сутки стало появляться всё больше домыслов и предположений.

«Моя жена работает в магазине на улице Палласа. Она 20 сентября прислала мне СМС, что нашли труп. Он был в болоте в том районе», – пишет один из подписчиков.

В качестве косвенного подтверждения этого люди приводят данные о том, что именно в тех числах поисковая операция была максимально активной.

«Я сама там не живу, но к моей маме приходили и показывали ориентировку 19 числа, говорили, что ищут», – пишет еще одна девушка.

Однако в силовых ведомствах категорически опровергли эти сведения. Пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области дала короткий комментарий по поводу слухов.

"Однозначно, что тело нашли 1 октября, не раньше", — сказал старший помощник руководителя СК Новосибирской области Евгений Чечулин.

Информацию о том, что тело обнаружили еще две недели назад, также опроверг источник Сиб.фм в ГУ МВД по Новосибирской области.

«На месте работали не только полицейские. Там были волонтёры, которые бы точно не стали бы скрывать факт нахождения тела. Более того, нам была поставлена чёткая задача – максимально быстро раскрыть преступление», – прокомментировал источник.

Такую же информацию сообщил Сиб.фм частный детектив, занимавшийся расследованием дела.

«Это полная чушь. Вместе с нами в поисках участвовал муж погибшей – он всё видел своими глазами. Я могу сказать, что действительно 19 сентября проводились очень масштабные поиски в том районе. Тогда там было очень много следователей, полицейских и волонтёров. Но там ведь огромный массив частного сектора. Тело точно нашли 1 октября», – рассказал Сиб.фм частный детектив Евгений Николаев.

Труп пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой нашли накануне вечером. Женщина отправилась покупать автомобиль, но вскоре перестала выходить на связь. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сегодня частный детектив опроверг самые распространённые версии убийства Натальи Устиновой.