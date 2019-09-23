Слушай 94.2 FM и получи шанс поддержать ФК «Зенит» в Лейпциге

Фото предоставлено Love Radio

23 октября на стадионе Red Bull Arena в Саксонии питерский «Зенит» даст бой местному футбольному клубу. Хочешь отправится в Германию и окунуться в атмосферу настоящей спортивной феерии? Love Radio осуществит твою мечту.

С 1 по 11 октября по будням звони в Big Love Message по телефону +7 (383) 367-09-42 и «забей» как можно больше «мячей» в ворота потенциального противника. Каждый «гол» – верный ответ на вопрос ведущего. Время матча ограничено – на ответы даётся всего одна минута. По итогу соревнований поездку в Лейпциг выиграет тот, кто одержит победу с самым разгромным счётом.

Что получит чемпион? Перелёт по маршруту Новосибирск – Санкт-Петербург – Берлин и обратно на борту авиакомпании «Россия», трансфер из Берлина в Лейпциг, проживание в отеле, и, конечно, билеты на матч «Лейпциг» – «Зенит». И всё это на двоих! Подробности акции в группе Love Radio Новосибирск во «ВКонтакте».

Запрещено для детей.

Напомним, 21 сентября у слушателей Love Radio была уникальная возможность сделать фото с участниками группы Pizza.