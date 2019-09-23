Слушай 94.2 FM и получи шанс поддержать ФК «Зенит» в Лейпциге

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Слушай 94.2 FM и получи шанс поддержать ФК «Зенит» в ЛейпцигеРубрика: афиша, общество
02.10.2019 13:21
Фото предоставлено Love Radio
23 октября на стадионе Red Bull Arena в Саксонии питерский «Зенит» даст бой местному футбольному клубу. Хочешь отправится в Германию и окунуться в атмосферу настоящей спортивной феерии? Love Radio осуществит твою мечту.
С 1 по 11 октября по будням звони в Big Love Message по телефону +7 (383) 367-09-42 и «забей» как можно больше «мячей» в ворота потенциального противника. Каждый «гол» – верный ответ на вопрос ведущего. Время матча ограничено – на ответы даётся всего одна минута. По итогу соревнований поездку в Лейпциг выиграет тот, кто одержит победу с самым разгромным счётом.
Что получит чемпион? Перелёт по маршруту Новосибирск – Санкт-Петербург – Берлин и обратно на борту авиакомпании «Россия», трансфер из Берлина в Лейпциг, проживание в отеле, и, конечно, билеты на матч «Лейпциг» – «Зенит». И всё это на двоих! Подробности акции в группе Love Radio Новосибирск во «ВКонтакте».
Запрещено для детей.
Напомним, 21 сентября у слушателей Love Radio была уникальная возможность сделать фото с участниками группы Pizza.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле
Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе
После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области
Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой
Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области
Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске
Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров
Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области
По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием
Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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