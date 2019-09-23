Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Устиновой

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Тело пропавшей 6 сентября автомобилистки нашли 1 октября в Кировском районе Новосибирска; источники утверждают, что Наталью Устинову обнаружили в глухой болотистой местности.

Страшные подробности обнаружения тела 36-летней Натальи Устиновой, которая пропала в Новосибирске 6 сентября, сообщают местные СМИ. По данным источника «КП-Новосибирск», труп нашли в глухой местности, где одни ямы и кустарники.

Издание отмечает, что тело автомобилистки настолько обезображено, что пока непонятно, что именно стало причиной смерти. «ОНо попросту сгнило», — пишут журналисты со ссылкой на неназванный источник.

Напомним, мать двоих детей Наталья Устинова 6 сентября увезла детей в школу и отправилась покупать новый автомобиль, при себе у неё была крупная сумма денег. По факту исчезновения женщины областной Следком возбудил уголовное дело. В поисках пропавшей сибирячки, наряду с правоохранителями, принимали участие поисковики отряда «Лиза Алерт».

Во второй половине дня 1 октября следователи сообщили об обнаружении тела Устиновой, однако никаких официальных подробностей пока не сообщают.