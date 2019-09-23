Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

ФОТО СО СТРАНИЦЫ НАТАЛЬИ УСТИНОВОЙ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Тело пропавшей 6 сентября жительницы Новосибирска Натальи Устиновой обнаружено в районе улицы Бородина неподалёку от МРЭО ГИБДД; поисковики и полицейские не раз прочёсывали эту местность.

Новосибирские СМИ сообщили подробности о месте обнаружения тела 36-летней матери двоих детей Натальи Устиновой, которая в начале сентября поехала покупать автомобиль и пропала. Речь идёт об участке улицы Бородина в Кировском районе, где также находятся МРЭО ГИБДД и авторынок.

Ранее журналисты указывали, что тело женщины найдено на пустынном болотистом участке, где «одни ямы и кустарники». Однако, судя по данным сервиса Яндекс.Карты, это описание не соответствует улице Бородина.

В региональном Следкоме официальных данных о месте обнаружения тела Устиновой пока не сообщают.

Напомним, тело пропавшей Натальи Устиновой нашли 1 октября.