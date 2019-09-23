Таможенники раскрыли объёмы идущего в Сибирь контрафакта

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Таможенники раскрыли объёмы идущего в Сибирь контрафактаРубрика: общество
02.10.2019 09:17
ФОТО tamozhnya-info.ru
Более 600 тысяч единиц контрафактной продукции изъяли из нелегального оборота сибирские таможенники; чаще всего подделывают одежду и обувь.
Поддельные товары известных брендов, ущерб от реализации которых мог превысить миллиард рублей, изъяли из незаконного оборота в 2019 году сибирские таможенники. Общий объём контрафакта, не попавшего на полки магазинов, превысил 600 тысяч единиц. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
В ведомстве уточнили, что по числу подделок традиционно лидируют одежда, обувь, игрушки и парфюмерия.
«В августе алтайские таможенники предотвратили попадание на рынки Сибири более четырёх тысяч китайских контрафактных игрушек, на которых были нанесены изображения, сходные с товарными знаками NINJAGO, а также 336 музыкальных игрушечных инструментов в виде изображения популярного японского бренда Hello Kitty», – отмечает начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля службы федеральных таможенных доходов СТУ Денис Романенко.
По его данным, с начала года за незаконное использование товарного знака и нарушение авторских прав возбуждено более 120 административных дел. В большинстве случаев нарушителями закона оказывались граждане, пытавшиеся провезти подделки через границу в багаже или ручной клади.
Напомним, 15 июля Сиб.фм писал об изъятии крупной партии контрафактных сигарет в Барнауле, сумма арестованного товара – более 2 миллионов рублей.
Мария Машанова
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