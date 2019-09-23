Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области

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Ребёнок упал с трактора и погиб под колёсами прицепа; трагедия произошла на глазах его родственников.

Трёхлетний мальчик погиб 1 октября в Новосибирской области после падения с трактора. Смертельные травмы он получил, оказавшись под колёсами самодельного прицепа. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошёл в селе Тармакуль, когда семья возвращалась из леса. В тракторе, кроме 43-летнего водителя, находились его супруга и трёхлетний мальчик.

«По предварительной информации, в пути следования ребёнок выпал из транспортного средства, не оборудованного кабиной, и попал под колесо прицепа. От полученных травм ребёнок погиб до прибытия скорой помощи», – уточнили в полиции.

В ведомстве добавили, что сейчас по факту трагедии начата доследственная проверка.

Напомним, 1 сентября Сиб.фм писал, что в Забайкалье при переправе через реку на лошадях погиб пятилетний ребёнок.