Лента новостейПредложить новость
ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле
Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе
После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области
Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой
Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области
Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске
Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров
Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области
По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием
Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
02.10.2019 08:56
фото с сайта pixabay.com
Ребёнок упал с трактора и погиб под колёсами прицепа; трагедия произошла на глазах его родственников.
Трёхлетний мальчик погиб 1 октября в Новосибирской области после падения с трактора. Смертельные травмы он получил, оказавшись под колёсами самодельного прицепа. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Инцидент произошёл в селе Тармакуль, когда семья возвращалась из леса. В тракторе, кроме 43-летнего водителя, находились его супруга и трёхлетний мальчик.
«По предварительной информации, в пути следования ребёнок выпал из транспортного средства, не оборудованного кабиной, и попал под колесо прицепа. От полученных травм ребёнок погиб до прибытия скорой помощи», – уточнили в полиции.
В ведомстве добавили, что сейчас по факту трагедии начата доследственная проверка.
Напомним, 1 сентября Сиб.фм писал, что в Забайкалье при переправе через реку на лошадях погиб пятилетний ребёнок.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле
Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе
После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области
Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой
Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области
Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске
Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров
Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области
По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием
Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное