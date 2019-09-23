Треть новосибирских домов уже получили тепло

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В СГК рассказали, как проходит разворот системы отопления; батареи согрелись уже в двух тысячах домов.

В Новосибирске завершился первый этап разворота системы отопления. По информации Сибирской генерирующей компании, батареи уже потеплели более чем в двух тысячах жилых домов города, во всех объектах школьного и дошкольного образования, а также в медицинских учреждениях.

Дальнейший разворот системы пройдёт в три этапа и завершится 7 октября. К этой дате тепло должно появиться во всех квартирах новосибирцев.

Если дом не подключён вовремя или система отопления работает с перебоями, жители города могут обратиться в свою управляющую компанию, в Единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска по телефону 051 либо в диспетчерскую «Тепловых сетей» СГК по телефону (383) 289-01-45, 289-01-47.

Напомним, ранее СГК опубликовала карту этапов подключения тепла в Новосибирске, на ней можно посмотреть, когда появится тепло в вашем доме.