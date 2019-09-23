Треть новосибирских домов уже получили тепло

Лента новостейПредложить новость
ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле
Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе
После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области
Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой
Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области
Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске
Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров
Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области
По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием
Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Треть новосибирских домов уже получили теплоРубрика: общество
02.10.2019 09:31
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В СГК рассказали, как проходит разворот системы отопления; батареи согрелись уже в двух тысячах домов.
В Новосибирске завершился первый этап разворота системы отопления. По информации Сибирской генерирующей компании, батареи уже потеплели более чем в двух тысячах жилых домов города, во всех объектах школьного и дошкольного образования, а также в медицинских учреждениях.
Дальнейший разворот системы пройдёт в три этапа и завершится 7 октября. К этой дате тепло должно появиться во всех квартирах новосибирцев.
Если дом не подключён вовремя или система отопления работает с перебоями, жители города могут обратиться в свою управляющую компанию, в Единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска по телефону 051 либо в диспетчерскую «Тепловых сетей» СГК по телефону (383) 289-01-45, 289-01-47.
Напомним, ранее СГК опубликовала карту этапов подключения тепла в Новосибирске, на ней можно посмотреть, когда появится тепло в вашем доме.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле
Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе
После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области
Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой
Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области
Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске
Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров
Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области
По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием
Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
К зиме готовы
Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному се...
Новости по теме
Популярное