Лента новостейПредложить новость
Протест водителя Range Rover перекрыл половину улицы в центре Новосибирска
Участников «Культурного марафона» для школьников приветствовал Андрей Травников
На ЖКХ и зарплаты бюджетников в Новосибирской области направят 2,38 миллиарда рублей
Новосибирского патологоанатома подозревают в получении более миллиона рублей взяток
Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частный детектив
ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Участников «Культурного марафона» для школьников приветствовал Андрей ТравниковРубрика: общество
02.10.2019 19:23
Фото Правительства Новосибирской области
В Новосибирской области 1 октября начал свою работу Всероссийский культурно-образовательный проект «Культурный марафон»; в число пилотный вошёл и наш регион.
Школы из 19 районов и инженерный лицей НГТУ являются площадками культурного марафона на территории Новосибирской области. Приветствие участникам марафона направил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, высоко оценивший значимость этого события.
«Цель «Культурного марафона» – познакомить школьников с отечественной и мировой культурой. В октябре в рамках Марафона пройдут уроки по разнообразным темам – музыке, кино, театру и архитектуре, а в ноябре состоится мультимедийный тест. Уверен, что новосибирские школьники примут самое активное участие в этом масштабном и увлекательном проекте», – отметил глава региона.
Все общеобразовательные учреждения региона могут присоединиться к участию в марафоне. Мероприятие предполагает готовые сценарии занятий по проектной деятельности и вопросы для тестирования для трёх возрастных групп обучающихся. Педагоги будут готовить участников, и помогать им достойно представить Новосибирскую область в марафоне. Оказывать помощь будут также наставники и эксперты – известные деятели культуры, искусства и образования региона по тематическим направлениям марафона – архитектуре, театру, кино и музыке.
«Яндекс.Учебник» является площадкой проведения марафона. Для участия в марафоне достаточно просто зарегистрироваться на площадке.
В Новосибирской области Культурный марафон проводится при поддержке Правительства региона. Новосибирский академический театр оперы и балета, а также музеи, театры, библиотеки и профессиональные образовательные организации культуры региона выступают партнёрами акции.
Министерство культуры Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации выступают учредителями марафона. ООО «Яндекс» — партнёр проекта.
Напомним, 29 сентября в новосибирском метрополитене в поезде-музее «Новосибирск – Новониколаевск» стал ходить вагон, посвящённый 75-летию Сибирского русского народного хора.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Протест водителя Range Rover перекрыл половину улицы в центре Новосибирска
Участников «Культурного марафона» для школьников приветствовал Андрей Травников
На ЖКХ и зарплаты бюджетников в Новосибирской области направят 2,38 миллиарда рублей
Новосибирского патологоанатома подозревают в получении более миллиона рублей взяток
Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частный детектив
ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
События выходных: цыганка в театре и джазец в тайге
Как не спеть арию депрессарио и услышать песни уходящего л...
Отпилить на развитие
Инновационная «Школа 21», ещё даже не появившись в Н...
«Маска» в деталях
Барабаны, сказочный лес, средневековая эротика и рабство н...
Поселим и научим
Проект «Жуковка» Александра Бойко стремительно выходит на ме...
Популярное