Участников «Культурного марафона» для школьников приветствовал Андрей Травников

Фото Правительства Новосибирской области

В Новосибирской области 1 октября начал свою работу Всероссийский культурно-образовательный проект «Культурный марафон»; в число пилотный вошёл и наш регион.

Школы из 19 районов и инженерный лицей НГТУ являются площадками культурного марафона на территории Новосибирской области. Приветствие участникам марафона направил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, высоко оценивший значимость этого события.

«Цель «Культурного марафона» – познакомить школьников с отечественной и мировой культурой. В октябре в рамках Марафона пройдут уроки по разнообразным темам – музыке, кино, театру и архитектуре, а в ноябре состоится мультимедийный тест. Уверен, что новосибирские школьники примут самое активное участие в этом масштабном и увлекательном проекте», – отметил глава региона.

Все общеобразовательные учреждения региона могут присоединиться к участию в марафоне. Мероприятие предполагает готовые сценарии занятий по проектной деятельности и вопросы для тестирования для трёх возрастных групп обучающихся. Педагоги будут готовить участников, и помогать им достойно представить Новосибирскую область в марафоне. Оказывать помощь будут также наставники и эксперты – известные деятели культуры, искусства и образования региона по тематическим направлениям марафона – архитектуре, театру, кино и музыке.

«Яндекс.Учебник» является площадкой проведения марафона. Для участия в марафоне достаточно просто зарегистрироваться на площадке.

В Новосибирской области Культурный марафон проводится при поддержке Правительства региона. Новосибирский академический театр оперы и балета, а также музеи, театры, библиотеки и профессиональные образовательные организации культуры региона выступают партнёрами акции.

Министерство культуры Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации выступают учредителями марафона. ООО «Яндекс» — партнёр проекта.

Напомним, 29 сентября в новосибирском метрополитене в поезде-музее «Новосибирск – Новониколаевск» стал ходить вагон, посвящённый 75-летию Сибирского русского народного хора.