Упавшая ветка дерева убила молодую жительницу Новосибирска

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Упавшая ветка дерева убила молодую жительницу НовосибирскаРубрика: проиcшествия
02.10.2019 18:37
В Ленинском районе Новосибирска при обрезке деревьев произошло ЧП; погибла случайная прохожая.
На улице Планировочной в районе дома №30 в Ленинском районе Новосибирска упавшая ветка дерева убила молодую женщину. По информации Сиб.фм, ЧП произошло во время работ по обрезке деревьев. Сейчас на месте находятся сотрудники правоохранительных органов — полиции и следственного комитета.
По предварительной информации, работы проводили сотрудники ИП Крыжановская И.В. По сообщению очевидцев территория была огорожена.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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