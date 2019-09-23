Упавшая ветка дерева убила молодую жительницу Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска при обрезке деревьев произошло ЧП; погибла случайная прохожая.

На улице Планировочной в районе дома №30 в Ленинском районе Новосибирска упавшая ветка дерева убила молодую женщину. По информации Сиб.фм, ЧП произошло во время работ по обрезке деревьев. Сейчас на месте находятся сотрудники правоохранительных органов — полиции и следственного комитета.

По предварительной информации, работы проводили сотрудники ИП Крыжановская И.В. По сообщению очевидцев территория была огорожена.