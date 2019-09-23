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Упавшая ветка дерева убила молодую жительницу Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

02.10.2019 18:37

В Ленинском районе Новосибирска при обрезке деревьев произошло ЧП; погибла случайная прохожая.

На улице Планировочной в районе дома №30 в Ленинском районе Новосибирска упавшая ветка дерева убила молодую женщину. По информации Сиб.фм, ЧП произошло во время работ по обрезке деревьев. Сейчас на месте находятся сотрудники правоохранительных органов — полиции и следственного комитета. 

По предварительной информации, работы проводили сотрудники ИП Крыжановская И.В. По сообщению очевидцев территория была огорожена. 

 

Анатолий Якимов

Теги: ЧП трагедия Новосибирск

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В Новосибирске ищут 14-летнего подростка на квардроцикле

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сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

ХК "Сибирь" обыграл "Адмирал"

сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

Упавшая ветка дерева убила молодую жительницу Новосибирска

сегодня 18:37 Хроника 0 Коммент.

ФСБ вычислила воровавшего игровые аккаунты новосибирского хакера

сегодня 18:19 Общество 0 Коммент.

На ЖКХ и зарплаты бюджетников в Новосибирской области направят 2,38 миллиарда рублей

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

В новосибирских торговых центрах нашли опасные батуты

сегодня 17:31 Общество 0 Коммент.

«Месяц не могли найти рядом с местом пропажи»: новосибирцев возмутили методы поиска Натальи Устиновой

сегодня 17:14 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метрополитене запущен новый тематический вагон

сегодня 17:05 Общество 0 Коммент.

Обнови лицо

сегодня 16:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирского патологоанатома подозревают в получении более миллиона рублей взяток

сегодня 15:58 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть взлетел в рейтинге мэров

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частный детектив

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Ребёнок не дошёл до школы в Новосибирске

сегодня 15:26 Хроника 0 Коммент.

В завод по производству уникальных пластин в Новосибирске вложили 350 миллионов рублей

сегодня 14:17 Бизнес 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

«Нечестная лавочка»: родственники ещё одной пациентки мошковского психдиспансера пожаловались на руководство учреждения

сегодня 13:30 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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