В Новосибирске ищут 14-летнего подростка на квардроцикле

Фото предоставлено поисковым отрядом "Маяк"

Волонтёры поискового отряда «Маяк» просят помочь в розыске 14-летнего Александра Лёвина; он выехал из дома 29 сентября на детском квадроцикле.

В субботу, 29 сентября, около 5 часов утра из своего дома, расположенного по улице Победы в Заельцовском районе Новосибирска уехал на детском квадрацикле Александр Лёвин. Его местонахождение до настоящего момента не установлено.

На вид Александру 14 дет. Рост 173 см, среднего телосложения. Волосы тёмно-русые, коротко подстриженные. Глаза серо-зелёные.

Был одет в тёмно-синюю куртку, камуфляжные штаны и чёрные резиновые сапоги.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО "Маяк" 8-951-393-0911.

Напомним, 2 октября в Новосибирске нашли, пропавшую два месяца назад Анну Богачёву.