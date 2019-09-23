В Новосибирске ищут 14-летнего подростка на квардроцикле

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В Новосибирске ищут 14-летнего подростка на квардроциклеРубрика: общество, проиcшествия
02.10.2019 20:27
Фото предоставлено поисковым отрядом "Маяк"
Волонтёры поискового отряда «Маяк» просят помочь в розыске 14-летнего Александра Лёвина; он выехал из дома 29 сентября на детском квадроцикле.
В субботу, 29 сентября, около 5 часов утра из своего дома, расположенного по улице Победы в Заельцовском районе Новосибирска уехал на детском квадрацикле Александр Лёвин. Его местонахождение до настоящего момента не установлено.
На вид Александру 14 дет. Рост 173 см, среднего телосложения. Волосы тёмно-русые, коротко подстриженные. Глаза серо-зелёные.
Был одет в тёмно-синюю куртку, камуфляжные штаны и чёрные резиновые сапоги.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО "Маяк" 8-951-393-0911.
Напомним, 2 октября в Новосибирске нашли, пропавшую два месяца назад Анну Богачёву.
Анатолий Якимов
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