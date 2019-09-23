В Новосибирске нашли пропавшую два месяца назад девушку

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В Новосибирске нашли пропавшую два месяца назад девушкуРубрика: общество
02.10.2019 11:19
Фото из архива Сиб.фм
Сообщение о поиске 21-летней девушки в Новосибирске появилось на страницах социальных сетей в июле; спустя два месяца девушка найдена живой.
К поискам таинственно исчезнувшей Анны Богачёвой приступили не только родственники и знакомые, но и добровольцы поисковых отрядов. Два дня назад в сетях появилась информация о том, что девушка найдена.
Как ранее сообщал Сиб.фм, Анна ушла из дома в городе Новосибирске 24 июля. Они жили вместе с супругом Олегом в Горском микрорайоне. Предполагалась, что она уехала в город Красноярск, где ни разу до этого не была.
И вот спустя два месяца сибирячка найдена. О том, что произошло с Анной и где она была, не сообщается.
Напомним, в конце сентября поисковики напомнили, что в Новосибирске уже два года ищут пенсионерку со звонким голосом.
Анатолий Якимов
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