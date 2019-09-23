В новосибирских торговых центрах нашли опасные батуты

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В новосибирских торговых центрах нашли опасные батутыРубрика: общество
02.10.2019 17:31
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Прокуратура запретила использование опасных аттракционов; владельцам грозят крупные штрафы.
В двух районах Новосибирска – Кировском и Октябрьском, прокуратура выявила нарушение законодательства в части эксплуатации надувных батутов. Аттракционы не отвечали требования безопасности жизни и здоровья детей.
Материалы проверок направлены в суды с требованием запретить эксплуатацию батутов.
Санкции статьи предусматривают штраф от 300 до 600 тысяч рублей для юридических лиц, а также конфискацию аттракционов.
Напомним, 30 августа прокуратура сообщала, что нашла в Новосибирске опасные батуты.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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