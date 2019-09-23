В новосибирских торговых центрах нашли опасные батуты

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Прокуратура запретила использование опасных аттракционов; владельцам грозят крупные штрафы.

В двух районах Новосибирска – Кировском и Октябрьском, прокуратура выявила нарушение законодательства в части эксплуатации надувных батутов. Аттракционы не отвечали требования безопасности жизни и здоровья детей.

Материалы проверок направлены в суды с требованием запретить эксплуатацию батутов.

Санкции статьи предусматривают штраф от 300 до 600 тысяч рублей для юридических лиц, а также конфискацию аттракционов.

Напомним, 30 августа прокуратура сообщала, что нашла в Новосибирске опасные батуты.