7 баллов
+11
65.44 71.47
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

На ЖКХ и зарплаты бюджетников в Новосибирской области направят 2,38 миллиарда рублей

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

В новосибирских торговых центрах нашли опасные батуты

сегодня 17:31 Общество 0 Коммент.

«Месяц не могли найти рядом с местом пропажи»: новосибирцев возмутили методы поиска Натальи Устиновой

сегодня 17:14 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метрополитене запущен новый тематический вагон

сегодня 17:05 Общество 0 Коммент.

Обнови лицо

сегодня 16:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирского патологоанатома подозревают в получении более миллиона рублей взяток

сегодня 15:58 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть взлетел в рейтинге мэров

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частный детектив

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Ребёнок не дошёл до школы в Новосибирске

сегодня 15:26 Хроника 0 Коммент.

В завод по производству уникальных пластин в Новосибирске вложили 350 миллионов рублей

сегодня 14:17 Бизнес 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

«Нечестная лавочка»: родственники ещё одной пациентки мошковского психдиспансера пожаловались на руководство учреждения

сегодня 13:30 Общество 0 Коммент.

Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

Заказное убийство раскрыли в Новосибирске

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области

сегодня 12:13 Общество 0 Коммент.

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой

сегодня 12:02 Общество 1 Коммент.

Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пропавшую два месяца назад девушку

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

В новосибирских торговых центрах нашли опасные батуты

Рубрика: общество

02.10.2019 17:31

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Прокуратура запретила использование опасных аттракционов; владельцам грозят крупные штрафы.

В двух районах Новосибирска – Кировском и Октябрьском, прокуратура выявила нарушение законодательства в части эксплуатации надувных батутов. Аттракционы не отвечали требования безопасности жизни и здоровья детей.

Материалы проверок направлены в суды с требованием запретить эксплуатацию батутов.

Санкции статьи предусматривают штраф от 300 до 600 тысяч рублей для юридических лиц, а также конфискацию аттракционов.

Напомним, 30 августа прокуратура сообщала, что нашла в Новосибирске опасные батуты.

 

Татьяна Картавых

Теги: Прокуратура Новосибирской области батут

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

На ЖКХ и зарплаты бюджетников в Новосибирской области направят 2,38 миллиарда рублей

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

В новосибирских торговых центрах нашли опасные батуты

сегодня 17:31 Общество 0 Коммент.

«Месяц не могли найти рядом с местом пропажи»: новосибирцев возмутили методы поиска Натальи Устиновой

сегодня 17:14 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метрополитене запущен новый тематический вагон

сегодня 17:05 Общество 0 Коммент.

Обнови лицо

сегодня 16:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирского патологоанатома подозревают в получении более миллиона рублей взяток

сегодня 15:58 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть взлетел в рейтинге мэров

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частный детектив

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Ребёнок не дошёл до школы в Новосибирске

сегодня 15:26 Хроника 0 Коммент.

В завод по производству уникальных пластин в Новосибирске вложили 350 миллионов рублей

сегодня 14:17 Бизнес 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

«Нечестная лавочка»: родственники ещё одной пациентки мошковского психдиспансера пожаловались на руководство учреждения

сегодня 13:30 Общество 0 Коммент.

Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

Заказное убийство раскрыли в Новосибирске

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области

сегодня 12:13 Общество 0 Коммент.

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой

сегодня 12:02 Общество 1 Коммент.

Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пропавшую два месяца назад девушку

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
03.02.2017

Главное - манёвры: как выселить из аварийного жилья

О том, как молодая мама двоих детей боролась за жилищные права с новосибирскими чиновник...

Читать далее
Image
13.12.2013

Кто в доме хозяин?

Войны ТСЖ и управляющих компаний Новосибирска на поле жиль...

Читать далее

Новости по теме

Девять лет за самосуд над собачником получил убийца под Новосибирском сегодня 17:16 Звонки для учителя отменили в школах под Новосибирском 26.09.2019 Дождь в классах школы под Новосибирском заинтересовал прокуратуру 19.09.2019 Директора новосибирского ресторана оштрафовали на 250 тысяч за незаконную продажу алкоголя 13.09.2019

Популярное

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Около 200 домов в Новосибирске рискуют не получить тепло