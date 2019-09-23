В новосибирском метрополитене запущен новый тематический вагон

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02.10.2019 17:05
Фото министерство культуры Новосибирской области
Вагон, посвящённый Сибирскому русскому народному хору, начал ходить в новосибирском метрополитене; пассажиры могут ознакомиться с фотографиями, афишами и другими документами.
В этом году Сибирскому русскому народному хору исполняется 75 лет. Этой дате посвящена экспозиция «Сонет сибирского звучания…», которая открылась в поезде-музее «Новосибирск – Новониколаевск». Открытие состоялось 1 октября. Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры Новосибирской области.
Как отметил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, Сибирский хор – это один из ведущих коллективов русской традиционной культуры. Он позиционирует регион как на российском, так и на международном уровне.
«Открытие экспозиции в рамках юбилея Сибирского хора позволит новосибирцам, которые не раз посещали концерты и мероприятия хора, и гостям нашего региона познакомиться с уникальной историей создания и развития этого коллектива», – сказал на церемонии открытия экспозиции Юрий Зимняков.
В реализации проекта принимают участие специалисты Новосибирского областного фонда сохранения русского языка «Родное слово».
Директор фонда и руководитель проекта «Поезд-музей "Новосибирск – Новониколаевск"» Людмила Монахова заметила, что авторы хотели не только осветить основные исторические моменты в жизни коллектива с 1944 года.
«Нам хотелось показать, как многогранное творчество артистов Сибирского хора влияет на развитие нашей области, воспитание молодёжи, какой отклик получает в сердцах новосибирцев», – сообщила Людмила Монахова.
В экспозицию поезда-музея «Сонет сибирского звучания…» вошли фотографии, документы, афиши, газетные статьи разных лет, цитаты известных личностей о творчестве коллектива, воспоминания артистов, отзывы зрителей.
Напомним, 5 сентября стало известно об открытии виртуального концертного зала в Новосибирской области.
Анатолий Якимов
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