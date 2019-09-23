Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске

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Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в НовосибирскеРубрика: общество
02.10.2019 11:04
фото предоставлено Александром Орловым
По мнению наблюдателей, это мировой рекорд; на высоте более полукилометра были исполнены акробатические трюки.
В сети появилось видео захватывающего трюка. Выполнили его известный новосибирский парапланерист Александр Орлов и гимнастки Анжела Кулагина и Наталья Косарева.
Все трое под крылом одного параплана поднялись на высоту более 500 метров. Не было никаких страховок. В воздухе девушки держались только за верёвки, исполняя акробатические трюки.
Видео снял новосибирец Станислав Ражев. В комментарии под своим роликом автор написал, что теперь он видел самых бесстрашных людей в мире.
«Я не мог такое пропустить. Это мировой рекорд», – написал Станислав Ражев.
Как сообщил Сиб.фм парапланерист Александр Орлов, полёт готовился на протяжении нескольких месяцев. В Новосибирск девушки прилетели накануне экстремального эксперимента. Сорвать подъём в воздух не смогло даже резкое похолодание.
Напомним, в конце августа новосибирский парапланерист Александр Орлов поднял в воздух играющего аккордеониста.
Татьяна Картавых
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