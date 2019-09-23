Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске

фото предоставлено Александром Орловым

По мнению наблюдателей, это мировой рекорд; на высоте более полукилометра были исполнены акробатические трюки.

В сети появилось видео захватывающего трюка. Выполнили его известный новосибирский парапланерист Александр Орлов и гимнастки Анжела Кулагина и Наталья Косарева.

Все трое под крылом одного параплана поднялись на высоту более 500 метров. Не было никаких страховок. В воздухе девушки держались только за верёвки, исполняя акробатические трюки.

Видео снял новосибирец Станислав Ражев. В комментарии под своим роликом автор написал, что теперь он видел самых бесстрашных людей в мире.

«Я не мог такое пропустить. Это мировой рекорд», – написал Станислав Ражев.

Как сообщил Сиб.фм парапланерист Александр Орлов, полёт готовился на протяжении нескольких месяцев. В Новосибирск девушки прилетели накануне экстремального эксперимента. Сорвать подъём в воздух не смогло даже резкое похолодание.

Напомним, в конце августа новосибирский парапланерист Александр Орлов поднял в воздух играющего аккордеониста.