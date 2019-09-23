Все на пляж: новосибирцев ждут летние выходные

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02.10.2019 10:11
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Очередная волна тепла накроет Новосибирскую область; в воскресенье можно загорать.
В Новосибирск возвращается лето. Метеорологи рассказали, на какое время в регионе задержится по-летнему тёплая и солнечная погода.
По данным сервиса Gismeteo.ru, ближайшие дожди ждут Новосибирскую область только в конце следующей недели. В ближайшее время на улице будет тепло, солнечно и сухо.
В ближайшие субботу и воскресенье можно даже позагорать. В дневные часы воздух прогреется до +16 градусов Цельсия в субботу и до +18 – в воскресенье.
Напомним, 29 сентября Гидрометцентр пообещал Новосибирску скорый снег.
Татьяна Картавых
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