Заказное убийство раскрыли в Новосибирске

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Заказное убийство раскрыли в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
02.10.2019 13:07
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о заказном убийстве предпринимателя в Новосибирске; обвинения предъявлены организатору и исполнителю.
В Новосибирске в суд передаётся уголовное дело о заказном убийстве. Организатору и исполнителю предъявлены обвинения.
В декабре 2018 года 34-летний житель Новосибирска обратился к 19-летнему парню с предложением убить партнёра по бизнесу. За исполнение заказа сибиряк пообещал киллеру автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и денежное вознаграждение. Получив согласие, заказчик снабдил молодого человека фотографией жертвы и адресом его проживания.
30 декабря исполнитель подкараулил жертву на улице Тверской в Ленинском районе Новосибирска и нанёс мужчине множественные удары ножом в шею и голову. Ножевые ранения также получили родственники, которые выбежали на крик пострадавшего. Киллер с места преступления скрылся, а предприниматель скончался до приезда скорой помощи от полученных травм.
В кратчайшие сроки были найдены и исполнитель преступления, и заказчик. С обвинительным заключением дело передано в суд, сообщили в новосибирском Следкоме.
Напомним, в июле новосибирский областной суд вынес решение по делу киллера банды Трунова по прозвищу Челентано.
Татьяна Картавых
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