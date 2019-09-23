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«Звонят и угрожают расправой»: кемеровчане жалуются на терроризирующую целый город банду подростков

Рубрика: общество, проиcшествия

03.10.2019 09:02

Фото и скриншоты из группы «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» в социальной сети «ВКонтакте»

Историю в духе лихих 90-х тиражируют кемеровские СМИ; журналисты сообщают о банде подростков, которые держат в страхе целый город и вымогают у жителей деньги. 

Семья жительницы города Полысаево в Кемеровской области Ольги Смолиной стала жертвой молодых хулиганов. По словам женщины, подростки звонят её сыну и угрожают расправой. Сообщение об этом Смолина разместила в группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» в социальной сети «ВКонтакте», откуда информация разошлась по региональным СМИ. 

В публикации жительница Полысаева поделилась, что из-за поступающих в адрес сына угроз она была вынуждена вывезти его за пределы Кемеровской области.

«Боюсь и за его жизнь, и за жизнь 11-летней дочери. Сыну угрожали, что изнасилуют его сестру», – написала Смолина. Она добавила, что такое же решение – покинуть город – приняли их знакомые, напуганные малолетними «террористами». 

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Ольга Смолина подчеркнула, что с жалобами на поступающие угрозы она обращалась в местный отдел полиции, но это не помогло урегулировать конфликт.

«Сказали, вашему сыну уже есть 18 лет, поэтому заявление приняли, но предупредили дословно, "что в разработку оно не пойдёт"», – сообщила женщина. 

Судя по комментариям в соцсетях, и в самом Полысаеве решение Ольги Смолиной вывезти сына за пределы города одобряют далеко не все. 

Ольга Смолина предоставила в редакцию Сиб.фм записи телефонных переговоров её родственников с членами, как утверждает сама женщина, полысаевской группировки. В разговорах одна из сторон настаивает на встрече для выяснения отношений и угрожает возможной физической расправой, при этом диалог изобилует нецензурной бранью и сленговыми выражениями. 

Между тем в группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» в социальной сети «ВКонтакте» в последнее время было опубликовано несколько постов о банде, которая держит в страхе жителей населённого пункта. По рассказам, группа молодых людей промышляет по вечерам на улицах города, отнимая мобильные телефоны и другие ценные вещи у сверстников и не только.

«Это продолжается уже не первый год. Но все боятся каких-то последствий и не обращаются с заявлениями в полицию», – подтвердила Сиб.фм Ольга Смолина. 

Тем временем в пресс-службе УМВД по Кемеровской области сообщения об орудующей в Полысаеве банде подростков назвали полностью недостоверными. 

Что касается заявления от жительницы города, то в полиции отметили, что заявление об угрозах её сыну и двум его друзьям действительно поступало, и сейчас стражи порядка отдела «Ленинск-Кузнецкий» отрабатывают жалобу.

Однако эта история не так однозначна, какой кажется на первый взгляд. Выяснилось, что конфликт родственников Ольги Смолиной с обидчиками начался на почве серьёзной драки в ночном баре.

«В отношении сыновей обратившейся женщины сейчас проводится доследственная проверка по факту причинения ими телесных повреждений. В ночное время братья, один из которых ранее был судим, в ходе бытового конфликта избили оппонента. Потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления степени тяжести причинённого вреда здоровью», – отметили в кемеровской полиции.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о банде подростков с пистолетами, которые держали в страхе жителей Новосибирска. 

Мария Машанова

Теги: Кузбасс Кемеровская область Подростки банда

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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