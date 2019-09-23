«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину

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Активисты экологического движения в Новосибирске записали обращение к президенту; Ленинская свалка горит уже больше недели.

Новосибирские экоактивисты выложили в интернете открытое обращение к президенту страны Владимиру Путину. Общественники просят «дать по шапке» региональному оператору по обороту мусора «Экология Новосибирск» за то, что уже почти две недели горит свалка мусора на окраине Новосибирска.

Общественники также призывают небезразличных горожан и жителей окрестных населённых пунктов, которые задыхаются из-за дыма, выйти на своеобразный субботник.

«Неравнодушные жители Новосибирска! Хватайте вёдра с песком и водой, огнетушители, приезжайте, присоединяйтесь к нам. Может, хотя бы так обратит внимание на проблему наша власть, наш региональный мусорный оператор “Экология Новосибирск”», – сообщает организатор акции Андрей Шамалёв.

Левобережный мусорный полигон загорелся в Новосибирске 23 сентября. На следующий день в МЧС сообщили, что возгорание ликвидировано, идёт проливка территории.

Напомним, 30 сентября читатели Сиб.фм сообщили, что Ленинская свалка продолжает гореть.