Данные клиентов Сбербанка уплыли в сеть

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Персональные данные почти 60 миллионов россиян стали доступны мошенникам; большинство – клиенты Сбербанка.

Масштабная утечка данных произошла в России. Персональные данные почти 60 миллионов россиян оказались в свободном доступе. Об этом сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на Ашота Оганесяна, основателя компании DeviceLock, которая специализируется на защите от утечек персональных данных.

Как сообщает издание, личные данные почти 60 миллионов россиян, в основном клиентов Сбербанка, были выгружены в сеть ещё в августе 2019 года на специализированном форуме, который заблокировал Роскомнадзор.

Как сообщил изданию Оганесян, 240 проверенных из базы данных источников оказались реальными людьми с реальными счетами в Сбербанке.

В Сбербанке издание заверили, что «украденная информация не позволит злоумышленникам списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, а каждая транзакция без предъявления карты подтверждается СМС-паролем».

Напомним, в июне данные трёх российских банков уплыли в сеть.