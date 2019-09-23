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«Динамо» (Новосибирск) – «Динамо» (Курск): время начала матча, где смотреть трансляцию

Рубрика: общество, спорт

03.10.2019 17:26

Фото с сайта ЖБК «Динамо»

Женский баскетбольный клуб «Динамо» сыграет с одноимённой командой из Курска в первом туре чемпионата России; курский клуб – один из лидеров женского баскетбола.

Новосибирские баскетболистки примут курское «Динамо» на своей площадке сегодня в 19:00. Матч пройдёт на стадионе «Север» на улице Учительской. 

Курское «Динамо» – довольно сильный противник для сибирячек, последние три сезона они брали «серебро» Премьер-лиги. Тем не менее, новосибирские спортсменки настроены на победу – последний матч против «Казаночки» завершился для них успешно. 

Прямую трансляцию поединка двух «Динамо» можно будет посмотреть на сайте Российской федерации баскетбола.

Напомним, 27 сентября новосибирское «Динамо» обыграло «Казаночку» из столицы Татарстана. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область баскетбол динамо

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сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Мужчина бесследно исчез в лесу под Новосибирском

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Пропавшего мальчика нашли в Новосибирске

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:19 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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