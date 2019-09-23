«Динамо» (Новосибирск) – «Динамо» (Курск): время начала матча, где смотреть трансляцию

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«Динамо» (Новосибирск) – «Динамо» (Курск): время начала матча, где смотреть трансляциюРубрика: общество, спорт
03.10.2019 17:26
Фото с сайта ЖБК «Динамо»
Женский баскетбольный клуб «Динамо» сыграет с одноимённой командой из Курска в первом туре чемпионата России; курский клуб – один из лидеров женского баскетбола.
Новосибирские баскетболистки примут курское «Динамо» на своей площадке сегодня в 19:00. Матч пройдёт на стадионе «Север» на улице Учительской.
Курское «Динамо» – довольно сильный противник для сибирячек, последние три сезона они брали «серебро» Премьер-лиги. Тем не менее, новосибирские спортсменки настроены на победу – последний матч против «Казаночки» завершился для них успешно.
Прямую трансляцию поединка двух «Динамо» можно будет посмотреть на сайте Российской федерации баскетбола.
Напомним, 27 сентября новосибирское «Динамо» обыграло «Казаночку» из столицы Татарстана.
Эмиль Фукс
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