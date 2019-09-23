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Два килограмма волос вытащили из желудка сибирячки

Рубрика: общество, проиcшествия

03.10.2019 10:29

Фото из личного архива героя публикации

Девушка пострадала из-за привычки брать волосы в рот; комок занимал весь желудок.

Врачи вытащили из желудка жительницы Улан-Удэ комок волос весом около двух килограммов. Как сообщают местные СМИ, 19-летняя девушка из столицы Бурятии долгое время жаловалась на сильные боли в животе, рвоту и слабость после принятия пищи. Обследование показало наличие инородного тела в желудке пациентки. 

Состояние девушки после удаления волос из желудка пошло на улучшение. Выяснилось, что причиной стала распространённая среди детей привычка, безобидная на первый взгляд. Многие девочки с детства кусают или жуют свои волосы, часть из них иногда попадает в желудок и остаётся там. Таким образом внутри может образоваться большое скопление волос, которое мешает полноценно функционировать желудочно-кишечному тракту. 

Пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии сообщает, что девушке назначили специальную диету.

Напомним, в августе девушка из Новосибирска съела полтора килограмма своих волос. 

Эмиль Фукс

Теги: врачи Бурятия девушка

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сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: завтрак в микроволновке за 5 минут

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Через два года новосибирцы смогут летать без пересадок в Варшаву, Ганновер, Дюссельдорф

сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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