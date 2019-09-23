Два килограмма волос вытащили из желудка сибирячки

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Два килограмма волос вытащили из желудка сибирячкиРубрика: общество, проиcшествия
03.10.2019 10:29
Фото из личного архива героя публикации
Девушка пострадала из-за привычки брать волосы в рот; комок занимал весь желудок.
Врачи вытащили из желудка жительницы Улан-Удэ комок волос весом около двух килограммов. Как сообщают местные СМИ, 19-летняя девушка из столицы Бурятии долгое время жаловалась на сильные боли в животе, рвоту и слабость после принятия пищи. Обследование показало наличие инородного тела в желудке пациентки.
Состояние девушки после удаления волос из желудка пошло на улучшение. Выяснилось, что причиной стала распространённая среди детей привычка, безобидная на первый взгляд. Многие девочки с детства кусают или жуют свои волосы, часть из них иногда попадает в желудок и остаётся там. Таким образом внутри может образоваться большое скопление волос, которое мешает полноценно функционировать желудочно-кишечному тракту.
Пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии сообщает, что девушке назначили специальную диету.
Напомним, в августе девушка из Новосибирска съела полтора килограмма своих волос.
Эмиль Фукс
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