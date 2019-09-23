Двое рабочих погибли при очистке колодца под Новосибирском

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Двое рабочих погибли при очистке колодца под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
03.10.2019 11:19
фото су скр по новосибирской области
Следком начал проверку по факту гибели двоих рабочих в селе Боровое; мужчины задохнулись в колодце.
В селе Боровое под Новосибирском нашли трупы двух рабочих в колодце. Следственный комитет начал проверку по факту гибели.
Как сообщает Следком, 2 октября двое мужчин спустились в колодец для прочистки водоносной скважины. С собой они взяли химические составы для приведения труб в порядок.
По предварительной версии, мужчины погибли, надышавшись парами чистящего вещества, которые скопились в замкнутом пространстве колодца.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти рабочих
Напомним, 13 сентября в Алтайском крае рабочий погиб при проведении сварочных работ.
Татьяна Картавых
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