Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из Сибири

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Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из СибириРубрика: общество, проиcшествия
03.10.2019 12:45
Скриншот с видео Telegram-канала Mash
Откровенное видео обнаружили в интернете студенты техникума; женщина уволилась по собственному желанию.
Студенты горного техникума в Кемеровской области нашли в интернете порно с участием преподавателя математики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Ученики передали видео руководству учебного заведения.
Изначально студенты пытались шантажировать женщину найденным видео. Однако преподаватель отрицает свою причастность к делу. Женщина утверждает, что на кадрах не она, а двойник, очень похожий на неё внешне.
Тем не менее, когда руководство техникума узнало о случившемся, преподаватель не стала ждать его решения. В тот же день женщина написала заявление об уходе по собственному желанию.
Напомним, месяц назад одного из преподавателей кемеровского вуза отправили в колонию за мошенничество на сумму около 3 миллионов рублей.
Эмиль Фукс
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