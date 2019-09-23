Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из Сибири

Скриншот с видео Telegram-канала Mash

Откровенное видео обнаружили в интернете студенты техникума; женщина уволилась по собственному желанию.

Студенты горного техникума в Кемеровской области нашли в интернете порно с участием преподавателя математики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Ученики передали видео руководству учебного заведения.

Изначально студенты пытались шантажировать женщину найденным видео. Однако преподаватель отрицает свою причастность к делу. Женщина утверждает, что на кадрах не она, а двойник, очень похожий на неё внешне.

Тем не менее, когда руководство техникума узнало о случившемся, преподаватель не стала ждать его решения. В тот же день женщина написала заявление об уходе по собственному желанию.

Напомним, месяц назад одного из преподавателей кемеровского вуза отправили в колонию за мошенничество на сумму около 3 миллионов рублей.