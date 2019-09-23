4 балла
+13
65.44 71.47
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения

сегодня 15:01 Политика 0 Коммент.

«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам увеличат доплату с 1 января

сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

На 9 часов задержали рейс в Толмачёво

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из Сибири

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Двое рабочих погибли при очистке колодца под Новосибирском

сегодня 11:19 Хроника 0 Коммент.

«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Мужчина бесследно исчез в лесу под Новосибирском

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Два килограмма волос вытащили из желудка сибирячки

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

В соцсетях нашли отца главы Бурятии

сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Пожар в районе нефтебазы в городе Оби

сегодня 09:19 Хроника 0 Коммент.

Охранник «Ашана» сломал нос новосибирцу за подозрение в краже

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

«Звонят и угрожают расправой»: кемеровчане жалуются на терроризирующую целый город банду подростков

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирское мороженое едет во Вьетнам

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Командиру сгоревшего авиалайнера предъявили обвинение

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: завтрак в микроволновке за 5 минут

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Через два года новосибирцы смогут летать без пересадок в Варшаву, Ганновер, Дюссельдорф

сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 3 октября: доставайте солнцезащитные очки

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из Сибири

Рубрика: общество, проиcшествия

03.10.2019 12:45

Скриншот с видео Telegram-канала Mash

Откровенное видео обнаружили в интернете студенты техникума; женщина уволилась по собственному желанию.

Студенты горного техникума в Кемеровской области нашли в интернете порно с участием преподавателя математики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Ученики передали видео руководству учебного заведения. 

Изначально студенты пытались шантажировать женщину найденным видео. Однако преподаватель отрицает свою причастность к делу. Женщина утверждает, что на кадрах не она, а двойник, очень похожий на неё внешне. 

Тем не менее, когда руководство техникума узнало о случившемся, преподаватель не стала ждать его решения. В тот же день женщина написала заявление об уходе по собственному желанию. 

Напомним, месяц назад одного из преподавателей кемеровского вуза отправили в колонию за мошенничество на сумму около 3 миллионов рублей. 

Эмиль Фукс

Теги: Кузбасс преподаватель

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения

сегодня 15:01 Политика 0 Коммент.

«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам увеличат доплату с 1 января

сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

На 9 часов задержали рейс в Толмачёво

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из Сибири

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Двое рабочих погибли при очистке колодца под Новосибирском

сегодня 11:19 Хроника 0 Коммент.

«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Мужчина бесследно исчез в лесу под Новосибирском

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Два килограмма волос вытащили из желудка сибирячки

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

В соцсетях нашли отца главы Бурятии

сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Пожар в районе нефтебазы в городе Оби

сегодня 09:19 Хроника 0 Коммент.

Охранник «Ашана» сломал нос новосибирцу за подозрение в краже

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

«Звонят и угрожают расправой»: кемеровчане жалуются на терроризирующую целый город банду подростков

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирское мороженое едет во Вьетнам

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Командиру сгоревшего авиалайнера предъявили обвинение

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: завтрак в микроволновке за 5 минут

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Через два года новосибирцы смогут летать без пересадок в Варшаву, Ганновер, Дюссельдорф

сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 3 октября: доставайте солнцезащитные очки

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
21.04.2018

Спасти пожарного Генина

Почему спасавший людей в «Зимней вишне» пожарн...

Читать далее
Image
02.04.2018

Посевная в убытке

Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...

Читать далее
Image
31.03.2018

«Зимняя вишня»: хроники

Город придавлен горем: Кемерово до и после «Зим...

Читать далее
Image
21.12.2017

Врио растёт

«Национальный рейтинг» губернаторов: обзор итогов 2017 года...

Читать далее
Image
08.11.2016

Снежное чувство риска

Как любители зимнего экстрима открывают сезон

Читать далее

Новости по теме

«Звонят и угрожают расправой»: кемеровчане жалуются на терроризирующую целый город банду подростков сегодня 09:02 Вор-рецидивист обокрал мать и изнасиловал жену друга 17.09.2019 Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахстана за день 13.09.2019 Житель Кузбасса избил приятеля чайником 12.09.2019

Популярное

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

Около 200 домов в Новосибирске рискуют не получить тепло

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...