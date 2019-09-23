Избиение покупателя прокомментировал «Ашан»

Фото с сайта «АШАН Ритейл»

Руководство «Ашана» рассказало подробности инцидента с кражей и побоями; избитый покупатель подозревается в соучастии.

«Ашан ритейл» прокомментировало вчерашнее происшествие с покупателем в новосибирском супермаркете сети. Об этом сообщила пресс-служба компании. Накануне вечером охранники «Ашана» нанесли телесные повреждения посетителю, которого подозревали в краже товара. Мужчина отказался пройти в комнату для досмотра и нанёс несколько ударов одному из охранников в ответ на попытку задержания. Потерпевший рассказал Сиб.фм, как его избили сотрудники охраны магазина – в клинике у него диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Вместе с мужчиной был его друг, который и совершил кражу. Сейчас тот находится в отделе полиции.

«При помощи магнитов мужчины сняли антиворы с ряда товаров (power bank, смарт часы, жилетка) и спрятали их в одежде у одного из них. Несмотря на то, что в торговом зале они действовали сообща, только один мужчина выносил все украденные товары за линию касс», – сообщает пресс-служба «Ашана» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

Также компания утверждает, что охранники действовали строго в рамках регламента.

«Один из мужчин спокойно проследовал в служебное помещение. Именно при нем был украденный товар. Другой мужчина повел себя агрессивно. Он попытался скрыться и разбил сотруднику ЧОП лицо. После чего сотрудники ЧОП, к сожалению, были вынуждены применить к нему физическую силу, уложив на пол», – добавили в компании.

Одному из сотрудников охраны нанесли 28 швов в местной больнице, говорится в релизе. Пострадавший сотрудник написал заявление в полицию о причинении ему физического вреда.

Напомним, сегодня пострадавший покупатель рассказал, что не видит смысла писать заявление о нанесённых побоях.