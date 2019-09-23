Избитый охранником посетитель «Ашана» дал эксклюзивное интервью Сиб.фм

Скриншот из интервью Сиб.фм

Егор Горбунов рассказал свою версию событий и подробно описал действия охранников магазина; сейчас его обвиняют в соучастии в преступлении.

Пострадавший от рук охранников супермаркета «Ашан» рассказал в интервью Сиб.фм о том, что происходило накануне в магазине. Сейчас в отношении Егора Горбунова планируется возбудить уголовное дело за соучастие в магазинной краже, которую провернул его друг.

Напомним, сегодня «Ашана» прокомментировал избиение посетителя в своём магазине.