Избитый охранником посетитель «Ашана» дал эксклюзивное интервью Сиб.фм

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Избитый охранником посетитель «Ашана» дал эксклюзивное интервью Сиб.фмРубрика: общество, проиcшествия
03.10.2019 18:51
Скриншот из интервью Сиб.фм
Егор Горбунов рассказал свою версию событий и подробно описал действия охранников магазина; сейчас его обвиняют в соучастии в преступлении.
Пострадавший от рук охранников супермаркета «Ашан» рассказал в интервью Сиб.фм о том, что происходило накануне в магазине. Сейчас в отношении Егора Горбунова планируется возбудить уголовное дело за соучастие в магазинной краже, которую провернул его друг.
Напомним, сегодня «Ашана» прокомментировал избиение посетителя в своём магазине.
Эмиль Фукс
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Каждый мёртвый на счету: как гробовщики в Новосибирске делят «клиентов»
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Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения
«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках
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