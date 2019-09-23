Каждый мёртвый на счету: как гробовщики в Новосибирске делят «клиентов»

ФОТО PIXABAY.COM, с сайта holiday.ru.com, с сайта компании «Некрополь»

История задержания патологоанатома-взяточника в Новосибирке вскрыла массу проблем на региональном рынке ритуальных услуг; гробовщики сражаются за каждого клиента, и зачастую в ход идут нечестные методы.

Близкие к телу

Заведующего патологоанатомическим отделением городской клинической больницы № 1 в Новосибирске задержали 2 октября по подозрению в получении более миллиона рублей взяток. По версии следователей, мужчина на протяжении почти десяти лет зарабатывал на том, что рекламировал родственникам умерших одну из крупнейших в сибирской столице ритуальных компаний – «Некрополь». Делал он это через своих подчинённых: по указанию шефа те советовали близким покойного фирму, которая проводит в последний путь «в лучшем виде». Правоохранители установили, что деньги за такое содействие медик, взятый вчера под стражу, получал от менеджера «Некрополя» – 44-летняя женщина помещена под домашний арест.

По мнению участников рынка ритуальных услуг Новосибирской области, с которыми удалось пообщаться корреспондентам Сиб.фм, уголовное дело в отношении менеджера «Некрополя» ударит по репутации компании, которая является одной из крупнейших в субъекте. Поэтому логично видеть в происходящем происки конкурентов.

Между тем на рынке похоронных услуг Новосибирской области это далеко не первый случай, когда люди, в буквальном смысле слова «близкие к телу», сотрудничают с ритуальными фирмами. Данные о покойных «сливают» врачи больниц, сотрудники бюро МСЭ и полицейские, получая за это неплохое вознаграждение.

При этом родственники усопших оказываются вынужденными участниками такой договорной схемы. Доходит до того, что близких умершего прямо в больнице поджидают осведомлённые обо всём агенты и начинают навязывать услуги – увезти тело в морг, привезти в ритуальный зал, транспортировать на кладбище, облагородить могилку.

«Примерно с таким перечнем услуг на нас "обрушилась" девушка-агент в больнице, куда мы приехали ночью, узнав о смерти отца. Мы ещё даже с врачом не успели пообщаться, а похоронную калькуляцию нам уже выдали», – рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска, которая в 2017 году проводила в последний путь родственника.

По словам женщины, она с трудом представляет, как информация о смерти человека поступила в ритуальное агенство и почему тот оказался в стационаре раньше родственников.

Цена смерти

Между тем в правоохранительной практике Новосибирской области немало историй, дающих ответ на вопросы «как» и «почему».

Допустим, в апреле 2019 года в столице Сибири осудили 43-летнего бывшего начальника дежурной части городского УМВД.

Выяснилось, что страж порядка почти два года – с 2015-го по 2017-й – передавал в ритуальную фирму данные об умерших, включая ФИО и домашние адреса. Незаконный доход полицейского от такой деятельности составил почти 900 тысяч рублей, мужчину приговорили к семи с половиной годам колонии.

В 2018 году региональный Следком расследовал дело, фигурантами которого стали руководитель похоронного бюро «Гранит» и несколько полицейских. Схема взаимодействия стражей порядка и похоронщиков была отработана до автоматизма: как только в «дежурку» поступало сообщение о происшествии с покойными, стражи порядка пересылали на конкретный номер данные об умершем и его родственниках. Информаторам руководитель «Гранита» выплатил около 720 тысяч рублей. Причём оплата производись только в том случае, если бюро удавалось заключить похоронный договор. Каждая успешная сделка приносила полицейским 1,5-2 тысячи рублей.

Новосибирский тариф по общероссийским меркам считается довольно высоким. По данным СМИ, «слив» информации от дежурного обычно оценивается примерно в 500 рублей. Нередки и ситуации, когда одного покойного «отрабатывают» сразу несколько человек – например, медик и сотрудник полиции. Причём данные они передают в разные ритуальные агентства, чтобы получить больше денег. В такой ситуации задача похоронщиков – действовать максимально быстро, чтобы их не опередили конкуренты.

«Мы все в шоке»

История с задержанием главного патологоанатома первой городской больницы – далеко не уникальная, хотя и обещает стать громкой. По сообщениям новосибирских СМИ, накануне задержания менеджера «Некрополя» дома у руководителя компании и в офисах прошли обыски. Узнать, что думают по поводу претензий следователей в ритуальной компании, Сиб.фм не удалось: мобильный телефон директора Бориса Якушина выключен, а учредитель компании Сергей Якушин в настоящее время находится за пределами Новосибирска и, по словам сотрудников фирмы, «пока недоступен для общения».

В самой больнице тоже деталей не разглашают, ограничиваясь общими фразами.

«Мы все в шоке. Это полная неожиданность для нас, никто из сотрудников не был в курсе происходящего», – сказала корреспонденту Сиб.фм специалист по связям со СМИ клинической больницы № 1 Новосибирска.

«Бич отрасли»

По словам директора ещё одной крупной ритуальной компании Новосибирска «Похоронный дом ИМИ» Сергея Бондаренко, подобные ситуации давно стали настоящим бичом отрасли.

«Эта проблема, когда сотрудники спецслужб продают данные об умерших ритуальным агентам, она характерна не только для Новосибирска, а в целом для страны. К сожалению, некоторые непорядочные организации предпочитают не тратиться на улучшение качества своих услуг, открытие дополнительных филиалов, а просто платят информаторам, увеличивая тем самым клиентскую базу», – рассказал Бондаренко.

Директор «ИМИ» добавил, что руководство компании активно борется с так называемыми «чёрными агентами».

«Мы стараемся максимально информировать людей, рассказываем, как вести себя, когда пришла беда, куда звонить в первую очередь, на что обращать внимание, когда на пороге появляются люди с непонятными корочками и предлагают быстро заключить договор», – отметил Бондаренко.

Он также уточнил, что недобросовестных фирм, занимающихся в Новосибирске ритуальными услугами, сегодня немало. И они бросают тень на порядочные компании.

«В случае с "Некрополем" могу сказать одно: пусть в этой истории разбирается следствие. Потому что нередко из-за непорядочности отдельных сотрудников страдают грамотные, опытные руководители», – подчеркнул глава «ИМИ».

Работают локтями

Сиб.фм удалось пообщаться с представителем ещё одной ритуальной компании, который попросил не называть его имя. На условиях конфиденциальности мужчина рассказал, что такие «недобросовестные менеджеры» есть почти в любом похоронном бюро.

По его словам, зарплата агента напрямую зависит от количества заключённых договоров (считай, от количества похороненных) и от объёма проданных услуг: одно дело – предложить родственникам покойного простой гроб и стандартные похороны. И совсем другое – проводить в последний путь с шиком – под скрипку и с установкой мраморного ангела у могилы.

Именно поэтому сотрудники похоронных фирм, которых сегодня в Новосибирской области насчитывается более ста, вынуждены «работать локтями» и использовать самые разные методы поиска клиентов. В том числе подкупать участковых, работников скорой помощи и больниц. Такие агенты, как правило, появляются на пороге квартир вместе с сотрудниками экстренных служб, и пока медики или полицейские опрашивают родственников о причинах смерти, гробовщики предлагают растерянным людям оформить договор.

Собеседник Сиб.фм уточнил, что родственников покойного такая битва гробовщиков за заказы, по идее, не должна волновать. Цены на услуги ритуальных компаний в среднем везде одинаковые – от 15 до 20 тысяч рублей, в зависимости от времени года и объёма пожеланий родственников усопшего.

Другое дело, что качество услуг «серых похоронщиков» иногда оказывается очень низким. Ходят слухи, что покойных омывают и переодевают чуть ли ни в обычных квартирах, а гробы обивают самой дешёвой тканью.

Чтобы не стать невольным клиентом «серых» гробовщиков, специалисты советуют не впускать в дом никаких работников похоронных служб, если вы их не вызывали сами, и тем более не передавать им документы или деньги. Кроме того, за консультацией лучше обратиться в городскую ритуальную справочную по номеру 063.