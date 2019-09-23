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Командиру сгоревшего авиалайнера предъявили обвинение

Рубрика: общество, проиcшествия

03.10.2019 08:26

Фото ТАСС/Сергей Фадеичев

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек; пилота обвинили в неправильном управлении самолётом.

В мае этого года на территории московского аэропорта Шереметьево в авиакатастрофе погиб 41 человек. Командиру воздушного судна SSJ100 предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба СУ СКР по московской области. Как сообщает следствие, причиной крушения стали неверные действия командира во время захода на посадку.

Самолёт 5 мая совершил жёсткую посадку при возвращении на взлётно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. От столкновения с полосой самолёт разрушился и загорелся. В результате происшествия погибли 40 пассажиров и один член экипажа, также 10 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает СК. 

Рейс SU1492 следовал из Москвы в Мурманск. Около 18:00 Superjet 100 под управлением обвиняемого командира вернулся на аварийную посадку обратно в Шереметьево и загорелся. На борту находились 78 человек, среди них трое несовершеннолетних и пять членов экипажа. 

Напомним, 26 сентября самолёт в барнаульском аэропорту совершил жёсткую посадку, которая привела к возгоранию стойки шасси.

Эмиль Фукс

Теги: Москва авиакатастрофа

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Два килограмма волос вытащили из желудка сибирячки

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сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:19 Хроника 0 Коммент.

Охранник «Ашана» сломал нос новосибирцу за подозрение в краже

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

«Звонят и угрожают расправой»: кемеровчане жалуются на терроризирующую целый город банду подростков

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирское мороженое едет во Вьетнам

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: завтрак в микроволновке за 5 минут

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Через два года новосибирцы смогут летать без пересадок в Варшаву, Ганновер, Дюссельдорф

сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 05:01 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» победил на своём поле «Читу»

вчера 22:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут 14-летнего подростка на квадроцикле

вчера 20:27 Общество 0 Коммент.

Участников «Культурного марафона» для школьников приветствовал Андрей Травников

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устиновой нашли две недели назад

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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