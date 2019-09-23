Командиру сгоревшего авиалайнера предъявили обвинение

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Командиру сгоревшего авиалайнера предъявили обвинениеРубрика: общество, проиcшествия
03.10.2019 08:26
Фото ТАСС/Сергей Фадеичев
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек; пилота обвинили в неправильном управлении самолётом.
В мае этого года на территории московского аэропорта Шереметьево в авиакатастрофе погиб 41 человек. Командиру воздушного судна SSJ100 предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба СУ СКР по московской области. Как сообщает следствие, причиной крушения стали неверные действия командира во время захода на посадку.
Самолёт 5 мая совершил жёсткую посадку при возвращении на взлётно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. От столкновения с полосой самолёт разрушился и загорелся. В результате происшествия погибли 40 пассажиров и один член экипажа, также 10 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает СК.
Рейс SU1492 следовал из Москвы в Мурманск. Около 18:00 Superjet 100 под управлением обвиняемого командира вернулся на аварийную посадку обратно в Шереметьево и загорелся. На борту находились 78 человек, среди них трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.
Напомним, 26 сентября самолёт в барнаульском аэропорту совершил жёсткую посадку, которая привела к возгоранию стойки шасси.
Эмиль Фукс
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