Лайфхак дня: как поднять себе настроение

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К сожалению, в жизни белые полосы регулярно сменяются чёрными. Чтобы не утонуть в негативе и не отчаяться окончательно в плохие дни, мы расскажем вам, как быстро поднять себе настроение.

Сломанный каблук, разбитая чашка, пятно на брюках: чтобы испортилось настроение, порой достаточно любой мелочи. Сиб.фм собрал для вас три действенных лайфхака, которые напомнят вам, что жизнь полна позитива.

1. Съешьте вкусняшку

Многие учёные говорят, что некоторые продукты способствуют выработке «гормона счастья» – серотонина. Если вы вдруг почувствуете себя скверно, то попробуйте найти дома банан или шоколадку. Даже если информация о «гормоне счастья» – всего лишь миф, они очень вкусные и точно поднимут вам настроение.

2. Послушайте плейлист из любимых треков или посмотрите смешной фильм

Составьте подборку из своих самых любимых песен, которые заставляют вас танцевать и прыгать от зашкаливающих эмоций. Только чур никаких грустных треков. Если же вы не любитель слушать музыку, то скачайте добрую комедию и устройтесь поудобнее перед экраном.

3. Позвоните другу

Вы не поверите, но порой разговор с лучшим другом – это то, что может спасти от самой сильной хандры. Найдите в своём телефоне человека, который понимает вас с полуслова, и набирайте его, не задумываясь. Вот увидите, через несколько минут вы будете уже вместе смеяться над какой-нибудь шуткой.

И последнее, но самое главное – попробуйте просто улыбнуться. Всё плохое сразу покажется не таким значительным.

Напомним, 3 октября Сиб.фм рассказывал, как приготовить завтрак за 5 минут.