Мужчина бесследно исчез в лесу под Новосибирском

фото группы «Лиза Алерт»

Поисковики уже третий день ищут человека; мужчина нуждается в медицинской помощи.

В лесу под Новосибирском пропал Анатолий Финогенов. О его местонахождении ничего не известно с 1 октября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

В последний раз 63-летнего мужчину видели на станции Издревая, СНТ «Наука». Приметы: рост около 172 сантиметров, плотного телосложения, волосы тёмные с проседью, глаза карие. В момент исчезновения предположительно был одет в серую куртку, голубые джинсы, клетчатую рубашку и зимние сапоги.

Найти Анатолия необходимо как можно скорее, так как ему требуется медицинская помощь.

Напомним, 2 октября стало известно, что в Новосибирске ищут 14-летнего подростка на квадроцикле.