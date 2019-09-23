Мужчина бесследно исчез в лесу под Новосибирском

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Мужчина бесследно исчез в лесу под НовосибирскомРубрика: общество
03.10.2019 10:48
фото группы «Лиза Алерт»
Поисковики уже третий день ищут человека; мужчина нуждается в медицинской помощи.
В лесу под Новосибирском пропал Анатолий Финогенов. О его местонахождении ничего не известно с 1 октября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
В последний раз 63-летнего мужчину видели на станции Издревая, СНТ «Наука». Приметы: рост около 172 сантиметров, плотного телосложения, волосы тёмные с проседью, глаза карие. В момент исчезновения предположительно был одет в серую куртку, голубые джинсы, клетчатую рубашку и зимние сапоги.
Найти Анатолия необходимо как можно скорее, так как ему требуется медицинская помощь.
Напомним, 2 октября стало известно, что в Новосибирске ищут 14-летнего подростка на квадроцикле.
Никита Минин
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