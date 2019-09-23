На 9 часов задержали рейс в Толмачёво

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На 9 часов задержали рейс в ТолмачёвоРубрика: общество
03.10.2019 14:08
фото с сайта самолёт,ру
Пассажиры ждут вылета в греческую Ларнаку; рейс должен был вылететь из Толмачёво в 08:40.
В Толмачёво пассажиры рейса на Ларнаку вынуждены осваивать гостиничные номера сибирского отеля. Вылет задерживается.
Как сообщили Сиб.фм в транспортной прокуратуре, 166 пассажиров обеспечены напитками, питанием и, по желанию, гостиницей.
Вылет резервного судна назначен на 17:40.
На данный момент неизвестно, какая конкретно техническая неисправность не пустила в полёт «Боинг 737-800» авиакомпании «Россия». Это выясняет специальная комиссия.
Напомним, 1 октября в Толмачёво на 8 часов задержался рейс из Нерюнгри.
Татьяна Картавых
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