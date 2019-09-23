На 9 часов задержали рейс в Толмачёво

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Пассажиры ждут вылета в греческую Ларнаку; рейс должен был вылететь из Толмачёво в 08:40.

В Толмачёво пассажиры рейса на Ларнаку вынуждены осваивать гостиничные номера сибирского отеля. Вылет задерживается.

Как сообщили Сиб.фм в транспортной прокуратуре, 166 пассажиров обеспечены напитками, питанием и, по желанию, гостиницей.

Вылет резервного судна назначен на 17:40.

На данный момент неизвестно, какая конкретно техническая неисправность не пустила в полёт «Боинг 737-800» авиакомпании «Россия». Это выясняет специальная комиссия.

Напомним, 1 октября в Толмачёво на 8 часов задержался рейс из Нерюнгри.