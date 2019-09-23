«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках

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Летящий на огромной скорости поезд, машина или падающее дерево – из-за включённой на полную громкость музыки в наушниках люди часто не замечают смертельную опасность; Сиб.фм вспомнил самые страшные случаи, произошедшие по вине гарнитуры.

Вечером 2 октября в Ленинском районе Новосибирска во время обрезки деревьев одна из веток упала на проходившую мимо женщину, травма оказалась смертельной. При этом, по словам очевидцев трагедии, погибшая была в наушниках и не слышала шума работающих инструментов.

Так это или нет, предстоит выяснить правоохранителям: региональный Следком уже возбудил уголовное дело по факту происшествия. В любом случае, громкие звуки в гарнитуре пугающе часто приводят к трагическим смертям в Новосибирской области.

Девочка погибла под колёсами поезда

В Новосибирской области восьмиклассница шла по железнодорожным путям в наушниках. Из-за работающей гарнитуры школьница не заметила приближающийся грузовой состав.

Правоохранители заглянули в рюкзак погибшей и установили её личность по дневнику. Девочка училась в чановской школе № 2. В момент смерти ребёнок шёл на занятия.

Машинист пытался предотвратить трагедию: он подавал звуковые сигналы и предпринял экстренное торможение, однако ничего не помогло. Девочка скончалась на месте.

Трамвай сбил девушку в наушниках

Трамвай сбил жительницу Новосибирска в Кировском районе города. Виновница ДТП пересекала пути в наушниках и не слышала сигналов машиниста. К счастью, сибирячка выжила – свидетели происшествия помогли ей выбраться из-под трамвая. Однако движение транспорта было остановлено на 40 минут.

Пользователи социальных сетей тогда осудили девушку. Комментаторы прямо писали:«понавтыкала всякую дрянь в уши и ничего не видела вокруг». Также новосибирцы сошлись во мнении, что девушке очень сильно повезло.

Электропоезд насмерть сбил мужчину под Новосибирском

Трагедия произошла на перегоне Инская-Чемской, тогда под поезд попал молодой мужчина. Спасатели отметили, что он шёл по путям в наушниках и не услышал шума приближающихся вагонов.

«На перегоне Инская-Чемской на 22-м километре электропоездом сбит молодой человек 1987 года рождения. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», – рассказали в пресс-службе МАСС.

На место прибыла бригада скорой помощи, однако было уже слишком поздно – спасти юношу не удалось.

Крыло самолёта убило юного парашютиста

Самый громкий случай произошёл на аэродроме города Бердска. Там погиб 17-летний юноша, который после своего первого прыжка с парашютом не заметил идущий на посадку спортивно-тренировочный самолёт из-за громкой музыки в наушниках.

Воспитанники Новосибирского учебного авиационного центра совершали прыжки с парашютом. Согласно инструкциям, после выполнения задания подростки должны были свернуть парашют и пройти к указанной точке, не пересекая взлётно-посадочную полосу.

Три курсанта решили сократить путь, когда на посадку пошёл Як-52. Двое из них заметили приближающий самолёт и вовремя покинули полосу, а третий – тот, что был в наушниках, не услышал рёва мотора. От удара крылом молодой человек скончался на месте.

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску корреспонденту Сиб.фм сообщили, что наушники довольно часто становятся косвенной причиной ДТП с участием автомобилей.

«Мы считаем, что необходимо ограничить использование наушников во время прогулок, так как это отвлекает внимание человека», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.

Также свой совет Сиб.фм дали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области: «Граждане прежде всего должны руководствоваться своей безопасностью и безопасностью окружающих. Слушать музыку в наушниках следует в местах, где не возникает никакой угрозы: там, где вас не могут сбить велосипедисты, машины или поезда. Например, если вы сели в автобус, пристегнулись, то можно воспользоваться гарнитурой. Но не стоит забывать и о медицинских исследованиях, которые доказали, что использование наушников вредно для слуха».

Как ещё наушники убивают людей?

Всем известно, что наушники плохо влияют на здоровье человека: их использование ведёт к снижению слуха и расстройству внимания. Но это ещё не всё.

По версии учёных, исследование которых опубликовало издание «Вечерняя Москва», беспроводные наушники могут стать причиной рака мозга. Гарнитура, подобно микроволновкам, излучает электромагнитные волны, что очень опасно для здоровья.

Напомним, 30 сентября Сиб.фм рассказал, как не стать жертвой собственного смартфона.