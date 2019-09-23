Новосибирск: события 4 октября

Лента новостейПредложить новость
Учительница из Новосибирска вошла в тройку лучших педагогов России
Искитимский спамер поплатился за кредитное мошенничество в «Одноклассниках»
Каждый мёртвый на счету: как гробовщики в Новосибирске делят «клиентов»
Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения
«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирск: события 4 октябряРубрика: общество
04.10.2019 06:01
фото пресс-службы мэрии Новосибирска
Конец рабочей недели будет богатым на события; мы собрали вместе все главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.
В здоровом теле – здоровый дух
Новый спортивный комплекс с универсальным игровым залом открывается в Сузуне в рамках нацпроекта «Демография». В торжественной церемонии примет участие заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин.
На строительство спортивного центра было выделено почти 100 миллионов рублей. В его стенах будут проходить тренировки по волейболу, баскетболу, мини-футболу и многим другим видам спорта.
Мероприятие начнётся в 11:00 по адресу рабочий посёлок Сузун, улица Строительная, 35.
Моя награда – моя работа
В преддверии Дня учителя вручат награды лучшим педагогам Новосибирской области. Учителей поздравит лично заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.
Гостей праздника ждёт насыщенная концертная программа, выступления глав администраций муниципальных районов и победителей педагогических конкурсов. А в конце состоится вручение премии «Почётный работник образования Новосибирской области».
Начало в 15:00 по адресу улица Каменская, 1 (театр «Глобус»).
Заседание совета по развитию среднего профессионального образования
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов проведёт заседание совета по развитию среднего профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций. На мероприятии ожидается присутствие членов советов, представителей правительства региона и образовательных учреждений.
Начало мероприятия в 11:00 по адресу улица Красный проспект, 18, пятый этаж.
«За духовное возрождение России»
4 октября состоится торжественное подведение итогов социально-благотворительной акции «Автопоезд "За духовное возрождение России"». Министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев наградит всех участников и поблагодарит их от лица губернатора.
Акция проходила с 9 по 24 сентября и охватила 49 населённых пунктов Новосибирской области. Педагоги и медработники оказывали медицинскую и социальную помощь всем желающим, помогали жителям сёл словом и делом.
Начало мероприятия в 16:00 по адресу улица Красный проспект, 32 («Новосибирская филармония»).
«Живи, лес!»
В Новосибирской области состоится экологическая акция, в рамках которой жители региона посадят более четырёх тысяч ёлок в лесничестве. В мероприятии примут участие представители органов власти и волонтёры.
Начало мероприятия в 15:00 в Кудряшовском лесохозяйственном участке Новосибирского лесничества.
Праздник для замещающих семей «Добрые сердца»
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска организует праздник для замещающих семей «Добрые сердца». Гостями мероприятия станут 320 семей-опекунов с детьми.
В рамках праздника пройдёт показ спектакля «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.
Планируется, что зрителей со сцены поздравят губернатор Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть.
Начало в 16:00 в Новосибирском театре оперы и балета (улица Красный проспект, 36).
«PRO животных и людей»
В Международный день защиты животных актёры покажут спектакль «PRO животных и людей» по пьесе американского драматурга Дона Нигро, состоящий из 11 небольших историй о взаимоотношениях между человеком и зверем.
Начало в 15:00 на пригородном вокзале станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Учительница из Новосибирска вошла в тройку лучших педагогов России
Искитимский спамер поплатился за кредитное мошенничество в «Одноклассниках»
Каждый мёртвый на счету: как гробовщики в Новосибирске делят «клиентов»
Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения
«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное