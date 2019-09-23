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Новосибирск: события 4 октября

Рубрика: общество

04.10.2019 06:01

фото пресс-службы мэрии Новосибирска

Конец рабочей недели будет богатым на события; мы собрали вместе все главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.

В здоровом теле – здоровый дух

Новый спортивный комплекс с универсальным игровым залом открывается в Сузуне в рамках нацпроекта «Демография». В торжественной церемонии примет участие заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин.

На строительство спортивного центра было выделено почти 100 миллионов рублей. В его стенах будут проходить тренировки по волейболу, баскетболу, мини-футболу и многим другим видам спорта.

Мероприятие начнётся в 11:00 по адресу рабочий посёлок Сузун, улица Строительная, 35.

Моя награда – моя работа

В преддверии Дня учителя вручат награды лучшим педагогам Новосибирской области. Учителей поздравит лично заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.

Гостей праздника ждёт насыщенная концертная программа, выступления глав администраций муниципальных районов и победителей педагогических конкурсов. А в конце состоится вручение премии «Почётный работник образования Новосибирской области».

Начало в 15:00 по адресу улица Каменская, 1 (театр «Глобус»).

Заседание совета по развитию среднего профессионального образования

 

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов проведёт заседание совета по развитию среднего профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций. На мероприятии ожидается присутствие членов советов, представителей правительства региона и образовательных учреждений. 

Начало мероприятия в 11:00 по адресу улица Красный проспект, 18, пятый этаж. 

«За духовное возрождение России»

4 октября состоится торжественное подведение итогов социально-благотворительной акции «Автопоезд "За духовное возрождение России"». Министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев наградит всех участников и поблагодарит их от лица губернатора. 

Акция проходила с 9 по 24 сентября и охватила 49 населённых пунктов Новосибирской области. Педагоги и медработники оказывали медицинскую и социальную помощь всем желающим, помогали жителям сёл словом и делом.

Начало мероприятия в 16:00 по адресу улица Красный проспект, 32 («Новосибирская филармония»). 

«Живи, лес!»

В Новосибирской области состоится экологическая акция, в рамках которой жители региона посадят более четырёх тысяч ёлок в лесничестве. В мероприятии примут участие представители органов власти и волонтёры.

Начало мероприятия в 15:00 в Кудряшовском лесохозяйственном участке Новосибирского лесничества.

Праздник для замещающих семей «Добрые сердца»

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска организует праздник для замещающих семей «Добрые сердца». Гостями мероприятия станут 320 семей-опекунов с детьми. 

В рамках праздника пройдёт показ спектакля «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. 

Планируется, что зрителей со сцены поздравят губернатор Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть.

Начало в 16:00 в Новосибирском театре оперы и балета (улица Красный проспект, 36).

«PRO животных и людей»

В Международный день защиты животных актёры покажут спектакль «PRO животных и людей» по пьесе американского драматурга Дона Нигро, состоящий из 11 небольших историй о взаимоотношениях между человеком и зверем.

Начало в 15:00 на пригородном вокзале станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги.

Никита Минин

Теги: Новосибирская область мероприятия

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Лента новостей

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сегодня 06:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Избиение покупателя прокомментировал «Ашан»

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:26 Общество 0 Коммент.

Шесть тысяч новосибирцев предпенсионного возраста получили помощь в рамках нацпроекта

вчера 17:01 Политика 0 Коммент.

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вчера 16:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:01 Политика 0 Коммент.

«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:37 Общество 0 Коммент.

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Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из Сибири

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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