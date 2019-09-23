Новосибирск: события 4 октября

фото пресс-службы мэрии Новосибирска

Конец рабочей недели будет богатым на события; мы собрали вместе все главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.

В здоровом теле – здоровый дух

Новый спортивный комплекс с универсальным игровым залом открывается в Сузуне в рамках нацпроекта «Демография». В торжественной церемонии примет участие заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин.

На строительство спортивного центра было выделено почти 100 миллионов рублей. В его стенах будут проходить тренировки по волейболу, баскетболу, мини-футболу и многим другим видам спорта.

Мероприятие начнётся в 11:00 по адресу рабочий посёлок Сузун, улица Строительная, 35.

Моя награда – моя работа

В преддверии Дня учителя вручат награды лучшим педагогам Новосибирской области. Учителей поздравит лично заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.

Гостей праздника ждёт насыщенная концертная программа, выступления глав администраций муниципальных районов и победителей педагогических конкурсов. А в конце состоится вручение премии «Почётный работник образования Новосибирской области».

Начало в 15:00 по адресу улица Каменская, 1 (театр «Глобус»).

Заседание совета по развитию среднего профессионального образования

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов проведёт заседание совета по развитию среднего профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций. На мероприятии ожидается присутствие членов советов, представителей правительства региона и образовательных учреждений.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу улица Красный проспект, 18, пятый этаж.

«За духовное возрождение России»

4 октября состоится торжественное подведение итогов социально-благотворительной акции «Автопоезд "За духовное возрождение России"». Министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев наградит всех участников и поблагодарит их от лица губернатора.

Акция проходила с 9 по 24 сентября и охватила 49 населённых пунктов Новосибирской области. Педагоги и медработники оказывали медицинскую и социальную помощь всем желающим, помогали жителям сёл словом и делом.

Начало мероприятия в 16:00 по адресу улица Красный проспект, 32 («Новосибирская филармония»).

«Живи, лес!»

В Новосибирской области состоится экологическая акция, в рамках которой жители региона посадят более четырёх тысяч ёлок в лесничестве. В мероприятии примут участие представители органов власти и волонтёры.

Начало мероприятия в 15:00 в Кудряшовском лесохозяйственном участке Новосибирского лесничества.

Праздник для замещающих семей «Добрые сердца»

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска организует праздник для замещающих семей «Добрые сердца». Гостями мероприятия станут 320 семей-опекунов с детьми.

В рамках праздника пройдёт показ спектакля «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.

Планируется, что зрителей со сцены поздравят губернатор Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть.

Начало в 16:00 в Новосибирском театре оперы и балета (улица Красный проспект, 36).

«PRO животных и людей»

В Международный день защиты животных актёры покажут спектакль «PRO животных и людей» по пьесе американского драматурга Дона Нигро, состоящий из 11 небольших историй о взаимоотношениях между человеком и зверем.

Начало в 15:00 на пригородном вокзале станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги.