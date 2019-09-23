Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства РФ; на них планируется приобрести и ввести в эксплуатацию новые медицинские изделия.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Новосибирской области 207,5 миллиона рублей на приобретение изделий для медицинских организаций. Покупка нового оборудования пройдёт в соответствии с концепцией нацпроекта «Здравоохранение».

«Деньги выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации. Благодаря этому трансферту область приобретет 19 флюорографов для 18 больниц и поликлиник региона, в том числе в Тогучинский, Колыванский, Баганский, Карасукский, Искитимский, Купинский, Чулымский районы. А также аппарат МРТ в детскую больницу № 1 Новосибирска. Оборудование должно поступить в учреждения уже до конца года», – рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Данное мероприятие проводится с целью укрепления материально-технической базы медучреждений, подконтрольных минздраву области.

Чтобы выделенные средства использовались наиболее эффективно, обновление медицинского оборудования пройдёт под контролем Министерства здравоохранения РФ.

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