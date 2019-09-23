4 балла
+13
65.44 71.47
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения

сегодня 15:01 Политика 0 Коммент.

«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам увеличат доплату с 1 января

сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

На 9 часов задержали рейс в Толмачёво

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из Сибири

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Двое рабочих погибли при очистке колодца под Новосибирском

сегодня 11:19 Хроника 0 Коммент.

«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Мужчина бесследно исчез в лесу под Новосибирском

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Два килограмма волос вытащили из желудка сибирячки

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

В соцсетях нашли отца главы Бурятии

сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Пожар в районе нефтебазы в городе Оби

сегодня 09:19 Хроника 0 Коммент.

Охранник «Ашана» сломал нос новосибирцу за подозрение в краже

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

«Звонят и угрожают расправой»: кемеровчане жалуются на терроризирующую целый город банду подростков

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирское мороженое едет во Вьетнам

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Командиру сгоревшего авиалайнера предъявили обвинение

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: завтрак в микроволновке за 5 минут

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Через два года новосибирцы смогут летать без пересадок в Варшаву, Ганновер, Дюссельдорф

сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 3 октября: доставайте солнцезащитные очки

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения

Рубрика: политика, общество

03.10.2019 15:01

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства РФ; на них планируется приобрести и ввести в эксплуатацию новые медицинские изделия.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Новосибирской области 207,5 миллиона рублей на приобретение изделий для медицинских организаций. Покупка нового оборудования пройдёт в соответствии с концепцией нацпроекта «Здравоохранение».

«Деньги выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации. Благодаря этому трансферту область приобретет 19 флюорографов для 18 больниц и поликлиник региона, в том числе в Тогучинский, Колыванский, Баганский, Карасукский, Искитимский, Купинский, Чулымский районы. А также аппарат МРТ в детскую больницу № 1 Новосибирска. Оборудование должно поступить в учреждения уже до конца года», – рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Данное мероприятие проводится с целью укрепления материально-технической базы медучреждений, подконтрольных минздраву области. 

Чтобы выделенные средства использовались наиболее эффективно, обновление медицинского оборудования пройдёт под контролем Министерства здравоохранения РФ.

Напомним, 1 октября участников «Культурного марафона» для школьников приветствовал Андрей Травников.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область медицина здравоохранение

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения

сегодня 15:01 Политика 0 Коммент.

«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам увеличат доплату с 1 января

сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

На 9 часов задержали рейс в Толмачёво

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из Сибири

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Двое рабочих погибли при очистке колодца под Новосибирском

сегодня 11:19 Хроника 0 Коммент.

«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Мужчина бесследно исчез в лесу под Новосибирском

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Два килограмма волос вытащили из желудка сибирячки

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

В соцсетях нашли отца главы Бурятии

сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Пожар в районе нефтебазы в городе Оби

сегодня 09:19 Хроника 0 Коммент.

Охранник «Ашана» сломал нос новосибирцу за подозрение в краже

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

«Звонят и угрожают расправой»: кемеровчане жалуются на терроризирующую целый город банду подростков

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирское мороженое едет во Вьетнам

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Командиру сгоревшего авиалайнера предъявили обвинение

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: завтрак в микроволновке за 5 минут

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Через два года новосибирцы смогут летать без пересадок в Варшаву, Ганновер, Дюссельдорф

сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 3 октября: доставайте солнцезащитные очки

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

На 9 часов задержали рейс в Толмачёво сегодня 14:08

Популярное

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

Около 200 домов в Новосибирске рискуют не получить тепло

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...