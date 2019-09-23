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Новосибирским пенсионерам увеличат доплату с 1 января

Рубрика: общество

03.10.2019 14:37

Фото с сайта pixabay.com

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий величину прожиточного минимума для пенсионеров; с 1 января 2020 года его размер будет равен 9487 рублей.

Прожиточный минимум для пенсионеров Новосибирской области с 1 января 2020 года вырастет на 673 рубля.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, представляя законопроект, начиная с этого года, величина прожиточного минимума рассчитывается по новой формуле. Это соотношение фактических величин прожиточного минимума пенсионеров за первое полугодие в субъекте Российской Федерации и в целом по стране, умноженное на величину прожиточного минимума пенсионера за очередной финансовый год в целом по России, соответствующий базовому прогнозу социально-экономического развития РФ на среднесрочный период. 

«Величина прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области в 2020 году составит 9487 рублей. Это выше величины 2019 года на 673 рубля. Учитывая, что эта сумма выше среднероссийского показателя на 176 рублей, социальная доплата будет региональной», – сообщил министр.

Средний размер социальной доплаты в 2020 году составит 2115 рублей. Её будут получать 102 тысячи человек. Всего потребуется около 2,6 миллиарда рублей, в том числе порядка 600 миллионов рублей из областного бюджета. Эти средства предусмотрены в проекте регионального бюджета на 2020 год.

Напомним, в августе правительство России установило прожиточный минимум 2019 года.

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область пенсионеры Законодательное собрание пенсия прожиточный минимум

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