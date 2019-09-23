Новосибирское мороженое едет во Вьетнам

Фото с сайта pixabay.com

Специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области проверили партию мороженого, оправленного на экспорт во Вьетнам; всего с начала года в эту страну было вывезено 8,26 тонны холодного лакомства.

На прошлой неделе из Новосибирска во Вьетнам была отправлена очередная партия мороженого. Специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области контролировали процесс. Всего было экспортировано 4,32 тонны груза.

Как рассказали в ведомстве, груз из Новосибирска отправился по железной дороге до Владивостока. Во Вьетнам он будет доставлен морским путём. Поставка осуществлена с соблюдением требований импортирующей страны. Груз сопровождается ветеринарным сертификатом формы 5d.

Во Вьетнам мороженое могут экспортировать четыре новосибирские компании-производителя. Всего под контролем Управления Россельхознадзора по Новосибирской области из нашего региона с начала года было экспортировано 8,26 тонны холодного лакомства.

Напомним, в середине июля стало известно, что экспорт мороженого из Новосибирска вырос на 40 %.