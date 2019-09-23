Охранник «Ашана» сломал нос новосибирцу за подозрение в краже

Фото из личного архива героя публикации

Мужчина отказался пройти в комнату для досмотра после просьбы охранника; пострадавший попал в больницу с переломом носа и сотрясением.

Посетитель одного из крупных сетевых супермаркетов попал под подозрение в краже товара, за что его избил охранник магазина. Об этом пострадавший сообщил в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов мужчины, охранник пытался отвести его в комнату для досмотра личных вещей.

"Я ответил что не имею никакого товара при себе и ничего не приобретал. Отказался пройти с охраной. После чего ко мне была применена физическая сила. Со всего роста воткнули лицом в пол и скрутили», – сообщает пострадавший.

Как пишет мужчина, сейчас он находится в областной больнице со сломанным носом, рассечением брови и сотрясением мозга. Более того, мужчина утверждает, что приехавшие сотрудники Росгвардии приняли сторону нападавшего охранника.

«Сотрудник Росгвардии, который грубо разговаривал и угрожал, что в отделе мне капец. В итоге убедились что у меня нет ничего похищенного и отпустили со скорой», – добавил мужчина.

На момент написания новости в управлении Росгвардии не прокомментировали ситуацию. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, двое полицейских получили условные сроки за избиение просивших о помощи людей на Алтае.