Охранник «Ашана» сломал нос новосибирцу за подозрение в краже

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Охранник «Ашана» сломал нос новосибирцу за подозрение в кражеРубрика: общество, проиcшествия
03.10.2019 09:03
Фото из личного архива героя публикации
Мужчина отказался пройти в комнату для досмотра после просьбы охранника; пострадавший попал в больницу с переломом носа и сотрясением.
Посетитель одного из крупных сетевых супермаркетов попал под подозрение в краже товара, за что его избил охранник магазина. Об этом пострадавший сообщил в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов мужчины, охранник пытался отвести его в комнату для досмотра личных вещей.
"Я ответил что не имею никакого товара при себе и ничего не приобретал. Отказался пройти с охраной. После чего ко мне была применена физическая сила. Со всего роста воткнули лицом в пол и скрутили», – сообщает пострадавший.
Как пишет мужчина, сейчас он находится в областной больнице со сломанным носом, рассечением брови и сотрясением мозга. Более того, мужчина утверждает, что приехавшие сотрудники Росгвардии приняли сторону нападавшего охранника.
«Сотрудник Росгвардии, который грубо разговаривал и угрожал, что в отделе мне капец. В итоге убедились что у меня нет ничего похищенного и отпустили со скорой», – добавил мужчина.
На момент написания новости в управлении Росгвардии не прокомментировали ситуацию. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, двое полицейских получили условные сроки за избиение просивших о помощи людей на Алтае.
Эмиль Фукс
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