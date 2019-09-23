«Они будут в шоколаде, а я крайний останусь»: избитый охранником новосибирец боится писать заявление в полицию

Фото из личного архива героя публикации

Мужчина попал в больницу с сотрясением мозга и сломанным носом; пострадавший не видит смысла обращаться в полицию.

Пострадавший от рук охранника новосибирец не видит смысла писать заявление в полицию. Об этом мужчина рассказал Сиб.фм. Охранник супермаркета «Ашан» в новосибирской «Меге» избил его из-за подозрения в краже товара накануне вечером.

Мужчина уверен, что нет никакого смысла писать заявление в полицию по факту побоев.

«Я один ничего не докажу и не смогу ничего сделать против полиции. Такая крупная корпорация [«Ашан» – примечание Сиб.фм] наймёт дорогих адвокатов, все отпишутся, и дело просто постараются замять. Они будут в шоколаде, а я в итоге ещё и крайним останусь», – рассказал Сиб.фм пострадавший.

С места происшествия мужчину увезли в областную больницу. Сегодня пострадавшего выписали, однако состояние его не улучшилось.

«Меня осмотрели ЛОР и хирург. К сожалению, на руки заключений не дали, а поехать в больницу я просто физически не могу – состояние не позволяет. Не могу встать с кровати, всё тело ломит. Снимки я видел. Там перелом носа – хорошо, что хоть без смещения. Сейчас начинает глаз отекать уже», – добавил мужчина.

Как говорит пострадавший, сотрудники Росгвардии, прибывшие на места происшествия в тот день, не помогли разобраться в ситуации. Более того, один из них угрожал мужчине. В местном управлении Росгвардии пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, сотрудники охраны красноярского «Магнита» на прошлой неделе жестоко избили покупателя из-за подозрения в краже.