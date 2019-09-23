Погода в Новосибирске на выходные: лето вернулось

фото Pixabay.com

После холодной недели жителей города ждут тёплые деньки; в воскресенье так вообще можно отправиться на пляж.

Синоптики предсказывают, что выходные в Новосибирске будут тёплыми и по-летнему солнечными.

По данным сайта Gismeteo, несмотря на прохладное утро (+2…+3 градуса), днём температура воздуха прогреется до +13 градусов. К вечеру едва заметно похолодает до +10. Ветер будет дуть с порывами до 10-12 метров в секунду.

В субботу, 5 октября, столбик термометра поднимется до +14 градусов. Осадков не предвидится, слабый ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду.

Воскресенье выдастся по-настоящему летним: мягкий ветерок, яркое солнце, ни одного облачка на небе и температура за окном +17 градусов. После этого «бабье лето» продлится ещё всего лишь пару дней, так что торопитесь провести время на свежем воздухе без боязни подхватить простуду.

Напомним, 30 сентября в Кузбассе выпал снег.