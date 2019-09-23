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Погода в Новосибирске на выходные: лето вернулось

Рубрика: общество

04.10.2019 07:05

фото Pixabay.com

После холодной недели жителей города ждут тёплые деньки; в воскресенье так вообще можно отправиться на пляж.

Синоптики предсказывают, что выходные в Новосибирске будут тёплыми и по-летнему солнечными.

По данным сайта Gismeteo, несмотря на прохладное утро (+2…+3 градуса), днём температура воздуха прогреется до +13 градусов. К вечеру едва заметно похолодает до +10. Ветер будет дуть с порывами до 10-12 метров в секунду. 

В субботу, 5 октября, столбик термометра поднимется до +14 градусов. Осадков не предвидится, слабый ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду. 

Воскресенье выдастся по-настоящему летним: мягкий ветерок, яркое солнце, ни одного облачка на небе и температура за окном +17 градусов. После этого «бабье лето» продлится ещё всего лишь пару дней, так что торопитесь провести время на свежем воздухе без боязни подхватить простуду.

Напомним, 30 сентября в Кузбассе выпал снег.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область погода

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вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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