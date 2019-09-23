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Пожар в районе нефтебазы в городе Оби

Рубрика: проиcшествия

03.10.2019 09:19

Очевидцы говорят, что возгорание началось за центром "Мерседес"; подробности выясняются

Густой столб чёрного дыма поднялся в городе Обь в районе "Мерседес" центра. Предположительно, очаг возгорания расположен между трассой "Иртыш" и улицей Мозжерина. В той местности находится нефтебаза аэропорта "Толмачёво". Об этом сообщили Сиб.фм местные жители, находящиеся рядом с местом происшествия. Также очевидцы поделились с Сиб.фм фотографиями возгорания в том районе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили вызов в то место, однако не смогли прокомментировать, что именно горит. В самом здании дилера автомобилей "Мерседес" подтвердили Сиб.фм, что возгорание началось не в их здании. Подробности происшествия выясняются. 

 

Эмиль Фукс

Теги: пожар Новосибирская область

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Два килограмма волос вытащили из желудка сибирячки

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

В соцсетях нашли отца главы Бурятии

сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Пожар в районе нефтебазы в городе Оби

сегодня 09:19 Хроника 0 Коммент.

Охранник «Ашана» сломал нос новосибирцу за подозрение в краже

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

«Звонят и угрожают расправой»: кемеровчане жалуются на терроризирующую целый город банду подростков

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирское мороженое едет во Вьетнам

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: завтрак в микроволновке за 5 минут

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Через два года новосибирцы смогут летать без пересадок в Варшаву, Ганновер, Дюссельдорф

сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 3 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 самых дорогих коттеджей на продажу в Новосибирске: экология в цене

сегодня 05:01 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» победил на своём поле «Читу»

вчера 22:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут 14-летнего подростка на квадроцикле

вчера 20:27 Общество 0 Коммент.

Участников «Культурного марафона» для школьников приветствовал Андрей Травников

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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