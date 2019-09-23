Пожар в районе нефтебазы в городе Оби

Лента новостейПредложить новость
«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину
Топ-5 самых дорогих коттеджей на продажу в Новосибирске: экология в цене
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Пожар в районе нефтебазы в городе ОбиРубрика: проиcшествия
03.10.2019 09:19
Очевидцы говорят, что возгорание началось за центром "Мерседес"; подробности выясняются
Густой столб чёрного дыма поднялся в городе Обь в районе "Мерседес" центра. Предположительно, очаг возгорания расположен между трассой "Иртыш" и улицей Мозжерина. В той местности находится нефтебаза аэропорта "Толмачёво". Об этом сообщили Сиб.фм местные жители, находящиеся рядом с местом происшествия. Также очевидцы поделились с Сиб.фм фотографиями возгорания в том районе.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили вызов в то место, однако не смогли прокомментировать, что именно горит. В самом здании дилера автомобилей "Мерседес" подтвердили Сиб.фм, что возгорание началось не в их здании. Подробности происшествия выясняются.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину
Топ-5 самых дорогих коттеджей на продажу в Новосибирске: экология в цене
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
К зиме готовы
Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному се...
Пепел «Зимней вишни»
С весной Кемерово оттаивает, но многие последствия с...
Не могли не сгореть
Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...
Новости по теме
Популярное