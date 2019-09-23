Пропавшего мальчика нашли в Новосибирске

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Иван Иванов ушёл в школу, но так и не вернулся; спустя сутки мальчика нашли.

Пропавшего 12-летнего Ивана Иванова случайно обнаружил сотрудник уголовного розыска на одной из улиц Ленинского района. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Со школьником работали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. На данный момент Ивана должны были передать родителям. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Никаких противоправных действий им или в отношении него совершено не было. Как сообщил источник Сиб.фм, близкий к ситуации, мальчик сбегает из дома не в первый раз по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что мальчик пропал 1 октября. Школьник ушёл в школу, однако так и не дошёл до неё. Очевидцы видели, как мальчик подрабатывал и мыл фары машин.

Напомним, накануне в Новосибирске нашли пропавшую два месяца назад девушку.