Ребёнка украли из роддома

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Следком возбудил уголовное дело по факту похищения младенца из роддома в Кузбассе; преступница пыталась скрыть от мужа правду о несуществующей беременности.

В Кемеровской области Следком приступил к расследованию уголовного дела о краже младенца из родильного отделения одного из областных роддомов.

Вечером 2 октября посторонняя женщина зашла в палату одного из родильных домов и украла новорождённого мальчика. Мать ребёнка в этот момент находилась в душе. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу и позвонила супругу, который в тот момент подъезжал к роддому. Отец заметил бегущую фигуру со свёртком и отобрал у похитительницы сына.

Мужчина успел запомнить приметы киднепперши, и даму задержали на автовокзале в Ленинске-Кузнецком.

Задержанная рассказала следователям, что обманула мужа рассказом о беременности, уехав на заработки в Кемерово. После сообщила супругу, что родила сына. Вернуться домой без ребёнка она не могла.

«В рамках расследования уголовного дела женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Также в ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям медицинского персонала», – сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ребёнка вернули матери, похитительницу взяли под стражу.

Напомним, в середине сентября сибиряк пытался убить нежеланного ребёнка.