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Ребёнка украли из роддома

Рубрика: общество, проиcшествия

03.10.2019 16:09

фото pixabay.com

Следком возбудил уголовное дело по факту похищения младенца из роддома в Кузбассе; преступница пыталась скрыть от мужа правду о несуществующей беременности. 

В Кемеровской области Следком приступил к расследованию уголовного дела о краже младенца из родильного отделения одного из областных роддомов. 

Вечером 2 октября посторонняя женщина зашла в палату одного из родильных домов и украла новорождённого мальчика. Мать ребёнка в этот момент находилась в душе. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу и позвонила супругу, который в тот момент подъезжал к роддому. Отец заметил бегущую фигуру со свёртком и отобрал у похитительницы сына. 

Мужчина успел запомнить приметы киднепперши, и даму задержали на автовокзале в Ленинске-Кузнецком. 

Задержанная рассказала следователям, что обманула мужа рассказом о беременности, уехав на заработки в Кемерово. После сообщила супругу, что родила сына. Вернуться домой без ребёнка она не могла. 

«В рамках расследования уголовного дела женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Также в ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям медицинского персонала», – сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. 

Ребёнка вернули матери, похитительницу взяли под стражу. 

Напомним, в середине сентября сибиряк пытался убить нежеланного ребёнка

Татьяна Картавых

Теги: Сибирь Следственный комитет Кемеровская область роддом

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сегодня 15:01 Политика 0 Коммент.

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сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Пропавшего мальчика нашли в Новосибирске

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:19 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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