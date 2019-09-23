Самые большие квартиры строят в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Каждый мёртвый на счету: как гробовщики в Новосибирске делят «клиентов»
«Динамо» (Новосибирск) – «Динамо» (Курск): время начала матча, где смотреть трансляцию
Шесть тысяч новосибирцев предпенсионного возраста получили помощь в рамках нацпроекта
Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения
«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках
«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Самые большие квартиры строят в НовосибирскеРубрика: общество
03.10.2019 17:44
Фото с сайта pixabay.com
Новосибирск возглавил список городов Сибири с самыми большими квартирами в строящихся домах; единственный регион СФО – Республика Тыва, не участвовал, так как там площадь самой большой квартиры в новостройках не превышает 70 метров.
Самое большое жильё в возводимых домах будет введено в Новосибирске, Барнауле и Иркутске. Об этом сообщают специалисты «ЦИАН». Они провели исследования рынка недвижимости и нашли самые большие квартиры в новых жилых комплексах.
Из десяти регионов Сибирского федерального округа Республика Тыва не попала в этот рейтинг, так как там площади квартиры в новостройках не превышают 70 квадратных метров.
На девятом месте квартира площадью 115,9 квадратного метра и стоимостью 4,7 миллиона рублей в Горно-Алтайске. Это двухуровневый пентхаус, расположенный в доме, сданном в эксплуатацию в конце 2014 года, на улице Проточной.
Восьмое место в рейтинге занимает жильё, расположенное в Томске. Это квартира площадью 136,16 квадратного метра, в доме, сданном в эксплуатацию в первом квартале этого года. Она находится на 20-м этаже в доме по улице Овражной. Её стоимость – 7,35 млн рублей.
На седьмом месте находится 163-метровая квартира в городе Омске. Она расположена в центре города, в ЖК «Высоцкий», и стоит 9,99 млн рублей. Дом был сдан в четвёртом квартале 2016 года. Преимуществом являются панорамные окна с видом на реку Омь.
Шестое место в рейтинге занимает квартира, расположенная в жилом комплексе «Каравелла» в городе Кемерове. Дом был сдан в эксплуатацию в конце года. Квартира площадью 177,9 квадратного метра стоит 11,56 млн рублей.
На пятом месте находится квартира площадью 179,4 квадратного метра. Она расположена в Абакане, на улице Дружбы народов. Покупателю за 6,51 млн передадут жильё с предчистовой отделкой.
Четвёртое место занимает квартира в Красноярске площадью 205,7 квадратного метра. Её стоимость – 10,22 млн рублей. В квартире, расположенной на последнем этаже, три санузла и три лоджии. В настоящее время дом готовится к сдаче.
На третьем месте находится квартира площадью 235,88 квадратного метра в Иркутске. Жилой комплекс «Башня в небо» сдадут только в четвёртом квартале 2020 года. Покупатель за 13,43 миллиона рублей получит двухуровневый пентхаус на 21-м этаже. При этом роль потолка в спальне на втором уровне выполняет стеклянный купол.
Второе место занимает жильё площадью 251 квадратный метр, расположенное в ЖК «Столичный» города Барнаула. Дом введут в эксплуатацию во втором квартале будущего года. За 19,33 млн рублей будущий владелец получит жильё в центре Барнаула рядом с Изумрудным парком.
Самое большое жильё в новостройках Сибири располагается в Новосибирске. Квартира площадью 354 квадратных метра стоит 30 млн рублей. Она располагается в ЖК «Молодёжный» в нижней зоне Академгородка. Это двухуровневый пентхаус с панорамным остеклением, высота окон составляет пять метров. В квартире свободная планировка. Максимально здесь можно разместить восемь комнат.
Напомним, 25 сентября Сиб.фм опубликовал топ-5 самых дорогих квартир.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Каждый мёртвый на счету: как гробовщики в Новосибирске делят «клиентов»
«Динамо» (Новосибирск) – «Динамо» (Курск): время начала матча, где смотреть трансляцию
Шесть тысяч новосибирцев предпенсионного возраста получили помощь в рамках нацпроекта
Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения
«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках
«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Отражая облака
Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...
Хитрый план
У нас было определённое количество денег, которыми следовало толково ...
Красота же!
Как коренной новосибирец заново открыл для себя известный городской ми...
«Онега» как она есть
Честная экскурсия по одному из самых интригующих жилы...
Новости по теме
Популярное