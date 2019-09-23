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Самые большие квартиры строят в Новосибирске

Рубрика: общество

03.10.2019 17:44

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирск возглавил список городов Сибири с самыми большими квартирами в строящихся домах; единственный регион СФО – Республика Тыва, не участвовал, так как там площадь самой большой квартиры в новостройках не превышает 70 метров.

Самое большое жильё в возводимых домах будет введено в Новосибирске, Барнауле и Иркутске. Об этом сообщают специалисты «ЦИАН». Они провели исследования рынка недвижимости и нашли самые большие квартиры в новых жилых комплексах.

Из десяти регионов Сибирского федерального округа Республика Тыва не попала в этот рейтинг, так как там площади квартиры в новостройках не превышают 70 квадратных метров. 

На девятом месте квартира площадью 115,9 квадратного метра и стоимостью 4,7 миллиона рублей в Горно-Алтайске. Это двухуровневый пентхаус, расположенный в доме, сданном в эксплуатацию в конце 2014 года, на улице Проточной. 

Восьмое место в рейтинге занимает жильё, расположенное в Томске. Это квартира площадью 136,16 квадратного метра, в доме, сданном в эксплуатацию в первом квартале этого года. Она находится на 20-м этаже в доме по улице Овражной. Её стоимость – 7,35 млн рублей.

На седьмом месте находится 163-метровая квартира в городе Омске. Она расположена в центре города, в ЖК «Высоцкий», и стоит 9,99 млн рублей. Дом был сдан в четвёртом квартале 2016 года. Преимуществом являются панорамные окна с видом на реку Омь.

Шестое место в рейтинге занимает квартира, расположенная в жилом комплексе «Каравелла» в городе Кемерове. Дом был сдан в эксплуатацию в конце года. Квартира площадью 177,9 квадратного метра стоит 11,56 млн рублей. 

На пятом месте находится квартира площадью 179,4 квадратного метра. Она расположена в Абакане, на улице Дружбы народов. Покупателю за 6,51 млн передадут жильё с предчистовой отделкой.

Четвёртое место занимает квартира в Красноярске площадью 205,7 квадратного метра. Её стоимость – 10,22 млн рублей. В квартире, расположенной на последнем этаже, три санузла и три лоджии. В настоящее время дом готовится к сдаче.

На третьем месте находится квартира площадью 235,88 квадратного метра в Иркутске. Жилой комплекс «Башня в небо» сдадут только в четвёртом квартале 2020 года. Покупатель за 13,43 миллиона рублей получит двухуровневый пентхаус на 21-м этаже. При этом роль потолка в спальне на втором уровне выполняет стеклянный купол.

Второе место занимает жильё площадью 251 квадратный метр, расположенное в ЖК «Столичный» города Барнаула. Дом введут в эксплуатацию во втором квартале будущего года. За 19,33 млн рублей будущий владелец получит жильё в центре Барнаула рядом с Изумрудным парком.

Самое большое жильё в новостройках Сибири располагается в Новосибирске. Квартира площадью 354 квадратных метра стоит 30 млн рублей. Она располагается в ЖК «Молодёжный» в нижней зоне Академгородка. Это двухуровневый пентхаус с панорамным остеклением, высота окон составляет пять метров. В квартире свободная планировка. Максимально здесь можно разместить восемь комнат.

Напомним, 25 сентября Сиб.фм опубликовал топ-5 самых дорогих квартир. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Сибирь жильё рейтинги Новосибирск

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