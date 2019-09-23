Шесть тысяч новосибирцев предпенсионного возраста получили помощь в рамках нацпроекта

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Шесть тысяч новосибирцев предпенсионного возраста получили помощь в рамках нацпроектаРубрика: политика, общество
03.10.2019 17:01
фото с сайта pixabay.com
Программа призвана повысить конкурентоспособность людей старшего возраста на рынке труда; на выбор им предлагают 129 профессий.
По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, в этом году за помощью в трудоустройстве обратились 6572 человека. Из них 5341 признали безработными и ещё 2990 человек трудоустроили.
В части регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Новосибирской области проходит обучение людей предпенсионного возраста новым навыкам и обновление их знаний в различных сферах деятельности. Программа, которая продлится до 2024 года, призвана повысить конкурентоспособность людей старшего возраста на рынке труда. Только в этом году планируется обучить 1500 человек.
Осваивают новые профессии и обновляют свои знания уже 1269 новосибирцев. На выбор им предлагают 129 специальностей. Наиболее популярные профессии – специалист по социальной работе, кадрам или маркетингу, бухгалтер, менеджер, повар, социальный работник, кладовщик, библиотекарь и воспитатель.
Напомним, 1 октября в Новосибирской области началась декада пожилых людей.
Никита Минин
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Лента новостей
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