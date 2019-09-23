«Шустрый серый козлёнок»: в новосибирском зоопарке самка горала родила первенца

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«Шустрый серый козлёнок»: в новосибирском зоопарке самка горала родила первенцаРубрика: общество
03.10.2019 19:20
Фото В.Габова из группы Новосибирского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте"
В семействе горалов, обитающих в новосибирском зоопарке, — пополнение; самка родила девочку, которую работники называют шустрым серым козлёнком.
Самец и самка китайских горалов, которые с 2018 года содержатся в зоопарке Новосибирска, впервые стали родителями. Пол детёныша уже определён — это девочка, — сообщается на официальной странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
Горалы относятся к копытным животным, которые из-за неконтролируемой охоты стали исчезающим видом. Новосибирский зоопарк — единственный в России, где посетители могут увидеть представителей этой популяции.
«Детёныши горалов, также, как и других копытных, вскоре после рождения бойко следуют за мамой. В укрытии не прячутся», — рассказал заведующий сектором копытных Александр Филиппов. Он уточнил, что родившаяся девочка — уменьшенная копия своих родителей.
«Самка сама её кормит и вообще отлично справляется с материнскими обязанностями», — уточнили в зоопарке.
Напомним, 3 августа Сиб.фм писал о том, что в Новосибирском зоопарке родились "зайцемыши".
Мария Машанова
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