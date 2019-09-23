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Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака

Рубрика: общество

03.10.2019 13:49

Фото из личного архива Александра Халбашкина

Называющий себя целителем житель Красноярского края заявил о готовности помочь актрисе безвозмездно; мужчина говорит, что уже излечил от рака двоих людей.

Красноярец Александр Халбашкин вызвался излечить больную раком актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом целитель из Красноярского края сообщил в редакцию Сиб.фм. Как он объяснил, для этого нужно, чтобы артистка на время перебралась в Сибирь. 

«Она прилетает или приезжает поездом ко мне. Мы с женой и собачками живём в Красноярском крае. Срок лечения не больше одного месяца, снимет здесь квартиру или будет жить в гостинице», – заявил Александр.

Сибирский целитель уверяет, что ему не нужна реклама и известность, так как это «серьёзный вопрос для всего человечества». Себя мужчина называет простым писателем, книжником и учителем. 

Известно, что Александр написал уже пять книг – сам он называет их «пророческими». Также мужчина говорит, что уже вылечил двоих людей от рака. От рака мозга, заявляет сибиряк, спаслись благодаря нему двое москвичей. Более того, целитель утверждает, что  предлагал свою помощь Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года. Однако её менеджер не пошёл тогда на контакт. 

Отметим, что подтверждения вышесказанного в открытых источниках найти не удалось. Комментариев в соцсетях и СМИ, подтверждающих магические способности сибиряка, не обнаружено. Единственный источник информации – собственный сайт Александра.

Напомним, накануне концертный директор Анастасии Заворотнюк объявил о том, что в ближайшее время актриса даст интервью одному из телеканалов. 

Эмиль Фукс

Теги: Красноярский край Анастасия Заворотнюк

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сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

На 9 часов задержали рейс в Толмачёво

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Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из Сибири

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Двое рабочих погибли при очистке колодца под Новосибирском

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«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Мужчина бесследно исчез в лесу под Новосибирском

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Два килограмма волос вытащили из желудка сибирячки

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:19 Хроника 0 Коммент.

Охранник «Ашана» сломал нос новосибирцу за подозрение в краже

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

«Звонят и угрожают расправой»: кемеровчане жалуются на терроризирующую целый город банду подростков

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирское мороженое едет во Вьетнам

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Командиру сгоревшего авиалайнера предъявили обвинение

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: завтрак в микроволновке за 5 минут

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Через два года новосибирцы смогут летать без пересадок в Варшаву, Ганновер, Дюссельдорф

сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 3 октября: доставайте солнцезащитные очки

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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