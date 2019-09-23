Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака

Фото из личного архива Александра Халбашкина

Называющий себя целителем житель Красноярского края заявил о готовности помочь актрисе безвозмездно; мужчина говорит, что уже излечил от рака двоих людей.

Красноярец Александр Халбашкин вызвался излечить больную раком актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом целитель из Красноярского края сообщил в редакцию Сиб.фм. Как он объяснил, для этого нужно, чтобы артистка на время перебралась в Сибирь.

«Она прилетает или приезжает поездом ко мне. Мы с женой и собачками живём в Красноярском крае. Срок лечения не больше одного месяца, снимет здесь квартиру или будет жить в гостинице», – заявил Александр.

Сибирский целитель уверяет, что ему не нужна реклама и известность, так как это «серьёзный вопрос для всего человечества». Себя мужчина называет простым писателем, книжником и учителем.

Известно, что Александр написал уже пять книг – сам он называет их «пророческими». Также мужчина говорит, что уже вылечил двоих людей от рака. От рака мозга, заявляет сибиряк, спаслись благодаря нему двое москвичей. Более того, целитель утверждает, что предлагал свою помощь Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года. Однако её менеджер не пошёл тогда на контакт.

Отметим, что подтверждения вышесказанного в открытых источниках найти не удалось. Комментариев в соцсетях и СМИ, подтверждающих магические способности сибиряка, не обнаружено. Единственный источник информации – собственный сайт Александра.

Напомним, накануне концертный директор Анастасии Заворотнюк объявил о том, что в ближайшее время актриса даст интервью одному из телеканалов.