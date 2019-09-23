Смерть из-за упавшего в Новосибирске дерева расследует СК

Фото СКР по Новосибирской области

Спиленные ветки рухнули на девушку в Ленинском районе; от полученных травм она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлёкшего смерть 28-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Инцидент произошёл накануне около 16:00. Девушка проходила мимо дома № 30 на улице Планировочной, где осуществлялись работы по омолаживанию деревьев. В ходе работ ветки обрушились на девушку. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

«В ходе следствия установлено, что МКУ города Новосибирска "Ленинское" заключило муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев», – сообщает СКР.

Проводится следственная проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее в Новосибирской области женщина погибла под колёсами грузовика.