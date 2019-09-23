Смерть из-за упавшего в Новосибирске дерева расследует СК

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Смерть из-за упавшего в Новосибирске дерева расследует СКРубрика: проиcшествия
03.10.2019 11:41
Фото СКР по Новосибирской области
Спиленные ветки рухнули на девушку в Ленинском районе; от полученных травм она скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлёкшего смерть 28-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Инцидент произошёл накануне около 16:00. Девушка проходила мимо дома № 30 на улице Планировочной, где осуществлялись работы по омолаживанию деревьев. В ходе работ ветки обрушились на девушку. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.
«В ходе следствия установлено, что МКУ города Новосибирска "Ленинское" заключило муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев», – сообщает СКР.
Проводится следственная проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, ранее в Новосибирской области женщина погибла под колёсами грузовика.
Эмиль Фукс
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