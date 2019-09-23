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Топ-5 самых дорогих коттеджей на продажу в Новосибирске: экология в цене

Рубрика: общество

03.10.2019 05:01

фото и скриншоты с сайтов новосибирских агентств недвижимости

Решили купить недвижимость подальше от городского шума и поближе к природе? Манит шум леса и плеск воды? Сиб.фм предлагает посмотреть, какие дома в Новосибирске предлагают VIP-покупателям. Самые дорогие коттеджи в нашем обзоре. 

Сосны из окон и парковка для яхт 

Пятое место в рейтинге Сиб.фм мы отдаём коттеджу в Речкуновской зоне отдыха. Его цена, согласно сайту N1 – 100 миллионов рублей. 

Дом представлен на сайте как роскошный особняк в 500 метрах от курортной зоны на берегу Обского моря и в 11 километрах от суеты Бердского шоссе. 

На территории в 60 соток расположен коттедж в 4 этажа, дом охраны, баня с выходом на берег, собственный пирс с зоной пляжа и возможностью парковки яхт. 

В числе достоинств дома представляют панорамное остекление. Оно, действительно, впечатляет видом сосен во всей красе. Но, остаётся вопрос, удобно ли жить в доме с окнами в пол вечерами и сибирскими зимами? 

Также в числе достоинств особняка указан авторский дизайн. Вероятно, имеется в виду большая часть дома, которая отделана обожжённой и специально обработанной доской (это может сделать каждый) и круглая ванна, которая стоит в помещении, размером со школьный спортзал. Тепло ль тебе, будущий покупатель тут мыться будет? 

Станет “обителем” 

На четвёртом месте нашего рейтинга дом, который поразил нас не только ценой, но и рекламным слоганом. Коттедж в посёлке “Обские зори” предлагают за 105 миллионов рублей. Предложение звучит так: “Большой двухэтажный дом с цокольным этажем станет идеальным обителем тепла и уюта для большой и дружной семьи!” (орфография и пунктуация автора объявления сохранены, прим. Сиб.фм). 

“Обителем тепла” авторы объявления представляют дом площадь 741 квадратный метр, который расположен на участке в 30 соток в районе Краснообска на берегу Оби. 

В двухэтажном доме имеется цокольный этаж, кухня-гостиная с камином, собственная спа-зона с бассейном, двумя хаммамами и двумя русскими парными. 

Изюминкой дома названа огромная терраса, выход на которую возможен из каждой из четырёх спален верхнего этажа.

На границе бора с экологией 

Третье место рейтинга Сиб.фм достаётся коттеджу в Заельцовском районе Новосибирска. Территориально его указывают, как СНТ “Дубравушка” (да, уж, нарубили, прим. автора). 

Трёхэтажный исполин с домиком для прислуги и гаражом на две машины продаётся за 109 миллионов рублей. 

Участок — 16 соток. Коммуникации — городские — то есть, за воду, тепло и слив придётся платить, как и всем, нам — по счётчикам. Интересно, в какую сумму обходится отопление такого дома? 

Недострой за 120 

На втором месте нашего рейтинга, внимание, здание за 120 миллионов, которое предлагают использовать под гостиницу или для дальнейшего строительства. Недострой за 120 миллионов! 

Единственное, что может привлечь в этом предложении — центр Новосибирска — пересечение Фрунзе и Ипподромской магистрали. Дальше смотрите сами. 

Дача на “Дачном” 

На первом месте рейтинга Сиб.фм домик в месте со скромным названием “Дачное шоссе”. Коттедж площадью 1200 квадратных метров здесь предлагают за, внимание, 150 миллионов рублей!

И что же входит в эту цену? Во-первых, участок площадью 30 соток в сосновом бору. Как говорится, экология под носом. Во-вторых, центральные коммуникации: газопровод, водопровод и канализация (ну, чтобы воздух не портить ассенизаторскими машинами, вопрос к ценам на коммунальные услуги — читайте выше, прим. автора).  

В объявлении сообщается, что соседние участки “застраиваются красивыми домами, поражающим своим архитектурным многообразием”. 

А чем может поразить сам лидер Сиб.фм, кроме цены? 

А, собственно, ничем. Ничего примечательного о доме продавец не пишет. Восхваляет лишь руководство посёлка, которое, цитата, “не покладая рук работает над благоустройством и улучшением качества жизни в ДНТ "Удача", конец цитаты.

Остаётся только посмотреть, что же за коттедж продают в Новосибирске за 150 миллионов рублей?! 

А в завершении нашего рейтинга мы нашли самый эксклюзивный вариант. Дом в 144 квадратных метра продают почти за миллиард! Приезжайте, пишут, сами всё увидите! Может, у них там бомбоубежище?

Напомним, 1 октября Сиб.фм рассказал, сколько выигрывают сибиряки в различных лотереях.

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область недвижимость рейтинги коттеджи

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