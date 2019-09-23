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В Новосибирске к теплу подключили ещё тысячу домов

Рубрика: общество

03.10.2019 18:15

ФОТО PIXABAY.COM

В сибирской столице продолжается подключение объектов к теплоснабжению; на сегодняшний день батареи нагрелись почти в 40% жилых домов. 

Порядка 40% жилых домов в Новосибирске уже получили отопление. До 7 октября специалисты обещают подключить весь жилой сектор. Об этом сообщили в пресс-службе СГК. 

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день батареи нагрелись по трём тысячам адресов. 

«Всего в графике — более 500 социальных объектов и более 7000 многоквартирных домов, в которых проживает около 1,3 млн человек», — уточнили в СГК.

Сообщается, что до 9 октября к теплу подключат институты, объекты культуры, промышленный сектор. 

Напомним, 30 сентября Сиб.фм рассказывал об опубликованной компанией СГК виртуальной карте подключения объектов к теплу. 

 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область отопление СГК

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сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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