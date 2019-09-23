В Новосибирске к теплу подключили ещё тысячу домов

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В сибирской столице продолжается подключение объектов к теплоснабжению; на сегодняшний день батареи нагрелись почти в 40% жилых домов.

Порядка 40% жилых домов в Новосибирске уже получили отопление. До 7 октября специалисты обещают подключить весь жилой сектор. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день батареи нагрелись по трём тысячам адресов.

«Всего в графике — более 500 социальных объектов и более 7000 многоквартирных домов, в которых проживает около 1,3 млн человек», — уточнили в СГК.

Сообщается, что до 9 октября к теплу подключат институты, объекты культуры, промышленный сектор.

Напомним, 30 сентября Сиб.фм рассказывал об опубликованной компанией СГК виртуальной карте подключения объектов к теплу.