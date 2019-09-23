В новосибирском филиале РАНХиГСа отреагировали на претензии преподавателей о низких зарплатах

3 балла
+7
65.13 71.3
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске к теплу подключили ещё тысячу домов

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

Каждый мёртвый на счету: как гробовщики в Новосибирске делят «клиентов»

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Самые большие квартиры строят в Новосибирске

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

Избиение покупателя прокомментировал «Ашан»

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

«Динамо» (Новосибирск) – «Динамо» (Курск): время начала матча, где смотреть трансляцию

сегодня 17:26 Общество 0 Коммент.

Шесть тысяч новосибирцев предпенсионного возраста получили помощь в рамках нацпроекта

сегодня 17:01 Политика 0 Коммент.

Ребёнка украли из роддома

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения

сегодня 15:01 Политика 0 Коммент.

«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам увеличат доплату с 1 января

сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

На 9 часов задержали рейс в Толмачёво

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из Сибири

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Данные клиентов Сбербанка уплыли в сеть

сегодня 12:04 Экономика 0 Коммент.

Смерть из-за упавшего в Новосибирске дерева расследует СК

сегодня 11:41 Хроника 0 Коммент.

Двое рабочих погибли при очистке колодца под Новосибирском

сегодня 11:19 Хроника 0 Коммент.

«Они будут в шоколаде, а я крайний останусь»: избитый охранником новосибирец боится писать заявление в полицию

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

В новосибирском филиале РАНХиГСа отреагировали на претензии преподавателей о низких зарплатах

Рубрика: общество

03.10.2019 19:45

Фото с сайта pikabu.ru

Преподаватели новосибирского филиала РАНХиГС через СМИ пожаловались ректору академии на низкие доходы; в ответ руководство вуза огласило размер зарплат сотрудников, назвав их «одними из самых высоких среди институтов города». 

Сотудники сибирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) 2 октября написали открытое письмо ректору академии Владимиру Мау, в котором пожаловались на методы руководства директора института Сергея Сверчкова и, в том числе, на низкие доходы. По словам педагогов, они вынуждены брать дополнительные часы, чтобы получать достойную зарплату. Сегодня конфликт прокомментировали в самом вузе, подчеркнув, что сейчас ситуацию разбирает специальная переговорная комиссия, итоги работы которой будут оглашены позже. 

Преподаватели новосибирского РАНХиГСа настаивают на повышении стоимости рабочего часа. По их словам, доценты других новосибирских вузов получают по 330 рублей за час работы, тогда как в академии тот же час стоит 210 рублей.

«Мы зарабатываем только за счёт дополнительных часов, много работаем, а это влияет на качество образовательного процесса», — говорится в письме. 

В вузе уже отреагировали на претензии коллектива. 

«Средняя заработная плата преподавателей в институте — 65 262 руб. в месяц — является одной из самых высоких среди вузов г. Новосибирска. Средняя стоимость одного часа преподавателя, выполняющего работу на условиях почасовой оплаты, в соответствии с приказами директора составляет от 150 руб. до 1000 руб. в час в зависимости от квалификации преподавателя», — говорится в официальном комментарии новосибирского филиала РАНХиГСа.

Также в ответе администрации института отмечается, что филиал ежегодно выделяет более миллиона рублей на социальную поддержку сотрудников. 

«Ни одно заявление работников об оказании материальной помощи или оплаты санаторно-курортного лечения, не осталось без рассмотрения – вся необходимая помощь была оказана в полном объеме», — подчеркнули в институте. 

В официальном ответе на жалобу коллектива указано, что сейчас конфликт разбирает переговорная комиссия. 

Напомним, 25 июня Сиб.фм сообщал, что РАНХиГС занял вторую строчку рейтинга по трудоустройству руководителей высшего звена. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область РАНХиГС открытое письмо

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске к теплу подключили ещё тысячу домов

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

Каждый мёртвый на счету: как гробовщики в Новосибирске делят «клиентов»

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Самые большие квартиры строят в Новосибирске

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

Избиение покупателя прокомментировал «Ашан»

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

«Динамо» (Новосибирск) – «Динамо» (Курск): время начала матча, где смотреть трансляцию

сегодня 17:26 Общество 0 Коммент.

Шесть тысяч новосибирцев предпенсионного возраста получили помощь в рамках нацпроекта

сегодня 17:01 Политика 0 Коммент.

Ребёнка украли из роддома

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит 200 миллионов рублей на развитие здравоохранения

сегодня 15:01 Политика 0 Коммент.

«Ни слуху, ни духу»: новосибирцы гибнут из-за громкой музыки в наушниках

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам увеличат доплату с 1 января

сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

На 9 часов задержали рейс в Толмачёво

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Из-за съёмок в порно уволилась преподаватель из Сибири

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Данные клиентов Сбербанка уплыли в сеть

сегодня 12:04 Экономика 0 Коммент.

Смерть из-за упавшего в Новосибирске дерева расследует СК

сегодня 11:41 Хроника 0 Коммент.

Двое рабочих погибли при очистке колодца под Новосибирском

сегодня 11:19 Хроника 0 Коммент.

«Они будут в шоколаде, а я крайний останусь»: избитый охранником новосибирец боится писать заявление в полицию

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

«Дайте по шапке мусорному оператору»: новосибирцы обратились к Путину

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

Задолжавшая 300 тысяч рублей алиментов сибирячка уговорила экс-супруга не ссориться из-за денег сегодня 20:30 «Шустрый серый козлёнок»: в новосибирском зоопарке самка горала родила первенца сегодня 19:20 В Новосибирске к теплу подключили ещё тысячу домов сегодня 18:15

Популярное

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

Около 200 домов в Новосибирске рискуют не получить тепло

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...