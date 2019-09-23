В новосибирском филиале РАНХиГСа отреагировали на претензии преподавателей о низких зарплатах

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Преподаватели новосибирского филиала РАНХиГС через СМИ пожаловались ректору академии на низкие доходы; в ответ руководство вуза огласило размер зарплат сотрудников, назвав их «одними из самых высоких среди институтов города».

Сотудники сибирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) 2 октября написали открытое письмо ректору академии Владимиру Мау, в котором пожаловались на методы руководства директора института Сергея Сверчкова и, в том числе, на низкие доходы. По словам педагогов, они вынуждены брать дополнительные часы, чтобы получать достойную зарплату. Сегодня конфликт прокомментировали в самом вузе, подчеркнув, что сейчас ситуацию разбирает специальная переговорная комиссия, итоги работы которой будут оглашены позже.

Преподаватели новосибирского РАНХиГСа настаивают на повышении стоимости рабочего часа. По их словам, доценты других новосибирских вузов получают по 330 рублей за час работы, тогда как в академии тот же час стоит 210 рублей.

«Мы зарабатываем только за счёт дополнительных часов, много работаем, а это влияет на качество образовательного процесса», — говорится в письме.

В вузе уже отреагировали на претензии коллектива.

«Средняя заработная плата преподавателей в институте — 65 262 руб. в месяц — является одной из самых высоких среди вузов г. Новосибирска. Средняя стоимость одного часа преподавателя, выполняющего работу на условиях почасовой оплаты, в соответствии с приказами директора составляет от 150 руб. до 1000 руб. в час в зависимости от квалификации преподавателя», — говорится в официальном комментарии новосибирского филиала РАНХиГСа.

Также в ответе администрации института отмечается, что филиал ежегодно выделяет более миллиона рублей на социальную поддержку сотрудников.

«Ни одно заявление работников об оказании материальной помощи или оплаты санаторно-курортного лечения, не осталось без рассмотрения – вся необходимая помощь была оказана в полном объеме», — подчеркнули в институте.

В официальном ответе на жалобу коллектива указано, что сейчас конфликт разбирает переговорная комиссия.

Напомним, 25 июня Сиб.фм сообщал, что РАНХиГС занял вторую строчку рейтинга по трудоустройству руководителей высшего звена.